De prijs van Tron (TRX) heeft de afgelopen maanden redelijk goed stand gehouden, waardoor het een van de best presterende coins in de sector is. Het steeg woensdag naar een hoogtepunt van $0,085, het hoogste niveau sinds 29 juli. Het is met ruim 86% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in december.

De instroom van JustLend gaat door

De prijs van Tron heeft het goed gedaan, geholpen door de stijgende instroom in het DeFi-ecosysteem. Uit gegevens verzameld door DeFi Llama blijkt dat de totale waarde vergrendeld (TVL) de afgelopen 30 dagen met meer dan 34% is gestegen. Daarentegen hebben andere platforms zoals Ethereum, Arbitrum en Avalanche hun TVL in deze periode zien dalen.

Opvallend is dat Tron’s TVL een sprong heeft gemaakt in TRX-termen. Ze stegen naar 79,8 miljard TRX-tokens, het hoogste punt sinds juni. De tokens piekten een paar maanden geleden op ruim 108 miljoen. Een nadere blik op het ecosysteem laat zien dat JustLend aan kop gaat.

JustLend, het grootste leenplatform in het ecosysteem, heeft zijn DeFi TVL de afgelopen 30 dagen met meer dan 34% zien stijgen. De TVL is gestegen naar ruim $4,8 miljard . Het is een AAVE-concurrent die het voor mensen mogelijk maakt om te lenen en te lenen.

🎉Market size of #JustLendDAO has surpassed $4.8 billion now!



🏦Market stability is maintained by a substantial amount of supplied and borrowed assets



👉Supply, Borrow & Earn Anytime at https://t.co/2GyoChYqEN pic.twitter.com/ad4hdG2Irl — JUST Foundation (@DeFi_JUST) September 20, 2023

De zorg voor kredietplatforms is dat de rentetarieven de afgelopen maanden zijn gestegen. Als gevolg hiervan bevindt de rente op de Amerikaanse dollar zich in een sterke opwaartse trend. Het geldmarktfonds (MMF) van de Amerikaanse dollar is gestegen naar ruim 5,5%.

Daarom kiezen beleggers voor de veiligheid van de Amerikaanse dollar, die ook een sterke rente kent. In het geval van JustLend bedraagt de TRX-aanbod-APY 2,56%, terwijl USDD, USDT en BTC respectievelijk 5,21%, 0,51% en 0,02% bedragen.

Prijsvoorspelling Tron

TRX-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van TRX de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het heeft een stijgend kanaal gevormd, weergegeven in rood, en nadert nu de bovenzijde.

Tron wordt ondersteund door de 50-daagse en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). De prijs ligt ook boven de Ichimoku-wolk, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar het overboughtniveau is gestegen.

De prijs van Tron zal waarschijnlijk zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op de bovenkant van het kanaal op $0,09. De stop-loss van deze transactie bedraagt $0,078.