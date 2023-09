Bitcoin kan zich ooit loskoppelen van aandelen, maar dat is nog niet gebeurd

“Kan Bitcoin ooit een niet-gecorreleerd hedge-actief worden, zoals een soort digitale versie van goud?”

Er is misschien geen vraag die ik vaker zie bij zowel klanten als investeerders. En persoonlijk zou ik zeggen dat het een van de meest fascinerende cryptovaluta’s is.

Het is een raadsel waar ik veel aan heb gewerkt. Ik heb tientallen modellen gebouwd, allerlei simulaties gemaakt en, eerlijk gezegd, veel te veel tijd besteed aan het werken aan een vraag die simpelweg nog niet met zekerheid kan worden beantwoord (lockdowns waren een mooi excuus, maar het wordt nu steeds moeilijker om rechtvaardigen dat je 22 uur per dag binnen op een laptop zit).

We kunnen theoretiseren zoveel we willen – en ik heb daar mijn mening over – maar Bitcoin is een bezit dat pas veertien jaar bestaat, en daarom is onze datagrootte minuscuul. Eigenlijk tasten we gewoon in het duister.

In feite werd Bitcoin in januari 2009 gelanceerd, slechts twee maanden voordat de aandelenmarkt in maart van datzelfde jaar zijn dieptepunt bereikte (na een of andere crash waar je misschien over hebt gelezen in studieboeken, of misschien heeft Google er ook wat informatie over). In het decennium dat volgde, zagen we een van de langste en meest explosieve bullmarkten ooit, een opwaartse groei, aangewakkerd door historisch lage rentetarieven en een gloeiend hete geldprinter.

En toch waren mensen bereid om Bitcoin te bestempelen als een niet-gecorreleerd activum, een manier om een klassieke aandelen-/obligatieportefeuille te diversifiëren. Maar tot vorig jaar had het in de bredere economie zelfs nog nooit een bearmarkt gezien! Zelfs het concept van een positieve rente was tot 2022 vrijwel vreemd aan Bitcoin. Als je het tot nu toe tot een diversifiërend goed zou verklaren, zou dat vergelijkbaar zijn met iemand die nog nooit alcohol heeft geproefd en die bespreekt of Guinness of Coca-Cola beter smaakt. Hoe moet je weten hoe je in die situatie zult reageren?

Niets hiervan is bijzonder inzichtelijk. In feite is het overduidelijk, net als het antwoord op de vorige Guinness versus Coca-Cola-vraag. En zoals ik al zei, de vraag of Bitcoin zich in de toekomst zal loskoppelen van risicovolle activa blijft de grote vraag, een fascinerend raadsel dat de sleutel is tot de hele beleggingsthesis.

Maar één ding is zeker, en het kan objectief bewezen worden: Bitcoin wordt momenteel verhandeld als een activa met een hoog risico. En dat is niet vanwege haat – het is gewoon waar!

En toch, elke keer dat we zelfs maar de kleinste (en op zeer korte termijn) dip in de correlatie tussen aandelen en Bitcoin zien, circuleren er krantenkoppen als “Bitcoin is eindelijk ontkoppeld”, “Bitcoin-divergentie is hier”, of “Bitcoin is essentieel om uw portefeuille af te dekken”.

Ik weet niet of dit inherente vooroordelen zijn van belanghebbenden binnen de ruimte, engagementlandbouw of wat dan ook, maar het is bijna onmogelijk om een sterk argument te geven dat dit ondersteunt. Vaak worden in dergelijke verklaringen correlatiecoëfficiënten aangehaald, zoiets als een zeer volatiele Pearson-metriek over een tijdsbestek van 30 dagen, met een (tijdelijke) dip van 0,9 naar 0,5. Maar wat blijkt daaruit?

Of soms worden essentiële, op de loer liggende variabelen over het hoofd gezien. Een goed voorbeeld hiervan was de regionale bankencrisis in maart, toen de ineenstorting van Silicon Valley Bank een stijging van 20% in de Bitcoin-prijs veroorzaakte. Hier was het ultieme bewijs dat Bitcoin zich buiten het domein van de risicovolle activa bevindt, waarbij de weergaloze (fiat) hedge-kwaliteiten volledig tot uiting komen, toch?

Nou, niet echt. Omdat binnen een krakend bankensysteem de verwachtingen rond het vermogen van de Federal Reserve om de rente in de toekomst te verhogen, zijn gedaald – zoals we konden zien aan de hand van het terugschroeven van de kansen op de Fed-futuresmarkt, zowel voor als na het SVB-nieuws. En wat is meer bullish voor risicovolle beleggingen dan een milde wending in de renteverwachtingen?

Voor de vraag of Bitcoin handelt als een risicomiddel is het eigenlijk overbodig om naar mooie Pearson-coëfficiënten te kijken; het is niet nodig om complexe modellen te bouwen; het is verre van essentieel om je dagen binnen op een laptop door te brengen en met wat voor cijfers dan ook te spelen.

Je hoeft alleen maar de prijs van Bitcoin uit te zetten tegen de technologiezware Nasdaq om dit te zien. Soms is de eenvoudige oplossing de meest elegante. Sinds de inflatie is toegenomen en de economie is overgegaan naar dit nieuwe paradigma van strak monetair beleid (laten we zeggen het eerste kwartaal van 2022), heeft Bitcoin gehandeld als een hefboom op de Nasdaq.

Luister, ik hou van Bitcoin. Ik denk dat het absoluut fascinerend is om de plaats ervan binnen een beleggingsportefeuille te beoordelen en te speculeren over het toekomstige pad van het actief – en hoe het in de macro-economische sfeer past. Ik heb een volledig boek geschreven over het proberen het rendement ervan in de toekomst te modelleren, en over het beantwoorden van de vraag waar het precies in een portefeuille zou moeten zitten. Ik ben er echt dol op!

Maar vanaf nu handelt Bitcoin als een risicoactief. Op een dag kan het ontkoppelen (en dat is een vraag voor een andere keer), maar die dag is nog niet aangebroken. Het is moeilijk om iets anders te beweren, ondanks wat we vaak horen van degenen in de ruimte.