Memeinator wil met ambitieuze presale tot 132% ROI meest winstgevende meme worden

Meme-cryptocurrencies zijn een kracht om rekening mee te houden. Zelfs met een langdurige bearmarkt bereikte de marktomvang in 2023 het hoogste punt in twee jaar. Op 23 augustus piekte de cumulatieve meme-handel op een ongelooflijke $36 miljard. Raad eens? Dit is een enorme stijging ten opzichte van een markt die in 2020 bijna €0 waard was. En als jouw inschatting net zo goed is als de mijne, zal de markt voor meme-tokens nog beter worden. Met deze marktovertuiging betreedt Memeinator (MMTR) deze markt. Maar in tegenstelling tot zijn voorgangers is Memeinator futuristisch, terugreizend uit 2077. Als zodanig begrijpt het wat memes nodig hebben om te overleven wanneer de markt het kaf van het bonen scheidt. We hebben deze details zeven dagen voordat de presale begint besproken en ontcijferd waarom de wachtlijst groeit.

Wat is Memeinator?

Copy link to section

Op 27 september zou de wereld een idealistisch en baanbrekend cryptoproject onder leiding van AI verwelkomen. Het Memeinator-token (MMTR) zal op de markt debuteren en het opnemen tegen rivalen die veel te lang hebben geslapen.

Memeinator is een token dat probeert te profiteren van de meme en AI-manie en een vervelend stuk te worden voor zwakke rivalen. Zoals we in het verleden hebben gezien, zijn sommige memes eendagsvliegen en slagen ze er niet in succesvol te blijven. Memeinator gebruikt AI om het op te nemen tegen rivalen die de hype niet waarmaken of een futuristisch perspectief bieden.

Onder de slogan: ‘Het voortbestaan van je meme is niet aan jou. Het is aan mij.” De tijd van Memeinator is aangebroken. Het project zal zwaar investeren in branding, waardoor dit het middelpunt van online chatter kan worden. Dit is een serieuze stap om de meme-belofte waar te maken en viraal en krachtig te worden.

Save

Wat is de waardepropositie van Memeinator?

Copy link to section

Met meer dan 1.000 aanmeldingen in de eerste 20 minuten nadat de site live ging, heeft Memeinator de harten van velen veroverd. Dat is slechts een momentopname van wat we kunnen verwachten tijdens de presale in 29 fasen en na de tokenlancering. Kijkend naar de whitepaper van het project, valt er veel te verwachten van het AI-project.

Memeinator is niet alleen maar onvriendelijk, zoals dit schrijven kan suggereren. De AI-laag kan nieuwe meme-tokens van hoge kwaliteit aan het spel toevoegen. Op deze manier heeft het project een echt nut om de wereld te laten zien wat kwaliteitsmemes betekenen.

Memeinator zal ook gebruik maken van bestaande en geavanceerde technologie ten behoeve van zijn gemeenschap. Het zal Twitter API en OpenAI gebruiken om zijn doelen te bereiken en bruikbaarheid rond bestaande producten te creëren.

Bovendien biedt een Memeinator-game na de presale wat een werkelijk vernietigend meme-project zou kunnen zijn. De epische game bevat chaotische gevechten waarbij spelers vijandige memes bestrijden in een reeks gevechten. De game vergroot niet alleen de bruikbaarheid van het project, maar kan ook de gebruikersbasis vergroten en de MMTR-waarde ontgrendelen.

Hoe aantrekkelijk is investeren in Memeinator?

Copy link to section

Als je aan meme-coins denkt, duiken er altijd een aantal krachtige namen op. Je kunt denken aan Dogecoin, dat begon als een grap, maar nu tot de top 10 van cryptocurrencies behoort. Of romantiseer de ruim 10.000 winsten van $PEPE, die voor veel opschudding in de memesector zorgden.

Wat Dogecoin en PEPE hiermee bereiken, is dat de meme-ruimte grote kansen biedt. In navolging van zijn voorgangers en met een boost aan AI, zou Memeinator een kans kunnen zijn die je nooit mag missen. Een vermelding van zo’n krachtig token zou van de ene op de andere dag miljardairs kunnen maken en er een bekende meme-naam van kunnen maken. In feite streeft het team van Memeinator naar een marktkapitalisatie van $1 miljard en een notering op de belangrijkste beurzen.

Voor vroege vogels is een initiële $0,01 een koopje, aangezien een token aan het einde van de voorverkoop een waarde heeft van $0,0485. Dat betekent dat de investering met maar liefst 132% zal zijn gestegen, zelfs voordat deze op de beurzen debuteert.