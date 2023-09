De prijsrally van de Amerikaanse dollarindex (DXY) zette deze maand door, omdat beleggers reageerden op rentebesluiten van verschillende centrale banken. De index steeg naar een hoogste punt in meerdere maanden van $105,72, zo’n 6,28% boven het laagste niveau dit jaar.

Hawkish Federal Reserve

Copy link to section

De US-dollarindex heeft gereageerd op verschillende rentebesluiten en economische cijfers. Vorige week gepubliceerde gegevens lieten zien dat de Amerikaanse consumenteninflatie (CPI) aan het stijgen was. Deze steeg van 3,2% in juli naar 3,7%.

Als gevolg hiervan besloot de Federal Reserve woensdag een agressieve pauze in te lassen. De rente bleef ongewijzigd tussen 5,25% en 5,50%. Het allerbelangrijkste was dat de Fed liet doorschemeren dat zij later dit jaar nog een renteverhoging van 0,25% zal doorvoeren.

https://www.youtube.com/watch?v=B66Wsi0nGiEu0026amp;pp=ygUNRmVkIGJsb29tYmVyZw%3D%3D

Save

Het besluit van de Fed wijkt af van de Europese Centrale Bank (ECB), die vorige week besloot de rente met 0,25% te verhogen. De meeste analisten beschouwden de renteverhoging van de ECB als een mildere stap, aangezien Lagarde op een pauze wees.

Ondertussen besloten de Bank of England (BoE) en de Zwitserse Nationale Bank (SNB) de rente ongewijzigd te laten. De meeste economen verwachtten dat de twee banken de rente met nog eens 0,25% zouden verhogen, aangezien de inflatie in Groot-Brittannië en Zwitserland op een hoog niveau blijft.

De volgende belangrijke katalysator die de US-dollarindex in beweging zal brengen, zal het komende besluit van de Bank of Japan (BoJ) zijn, dat voor vrijdag zal worden vastgesteld. Het oordeel van de BoJ is cruciaal omdat de Japanse yen een belangrijk onderdeel is van de DXY.

Zoals ik in dit artikel schreef, verwachten economen dat de BoJ de rente ongewijzigd zal laten op -0,10%. Wat onduidelijk is, is de strategie van de bank om de kelderende yen te redden. Het valutapaar USD/JPY is naar het hoogste punt sinds november 2022 gestegen. Het staat een paar punten onder het hoogste punt ooit op 151,90.

Voorspelling Amerikaanse dollarindex

Copy link to section

Save

De daggrafiek laat zien dat de DXY-index de afgelopen weken een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. In deze periode heeft de index nu het Fibonacci Retracement-niveau van 38,2% opnieuw getest. Het nadert ook de belangrijke weerstand op $105,90, de hoogste swing op 8 mei.

De Amerikaanse dollarindex staat ook op het punt een gouden kruispatroon te vormen. In prijsactieanalyse is dit een van de belangrijkste bullish signalen. Daarom zal een beweging boven de weerstand op $105,90 ervoor zorgen dat deze stijgt naar het 50% Fibonacci Retracement-punt.