De aandelenkoers van Citigroup (NYSE: C) heeft het afgelopen decennium minder goed gepresteerd dan sectorgenoten. Het is sinds 2009 met meer dan 80% gestegen, terwijl de SPDR S&P Bank ETF (KBE) en SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) met respectievelijk meer dan 230% en 160% zijn gestegen. Het heeft ook ondermaats gepresteerd tijdens de ambtsperiode van Jane Fraser.

De turnaround-strategie van Citigroup

Copy link to section

Citigroup, de derde grootste bank in de Verenigde Staten, heeft de afgelopen tien jaar maatregelen genomen om zijn aandelen te vergroten. Het land heeft ruim een derde van zijn aandelen teruggekocht, miljarden dollars aan dividenden uitgekeerd en zijn jaarlijkse uitbetaling verhoogd van $0,04 naar $2,12.

Ondanks deze maatregelen lijken beleggers niet onder de indruk van het bedrijf, omdat het slechter presteert dan sectorgenoten. Daarom is het logisch dat het bedrijf nu bezig is met een grote revisie.

De ommekeer van Citigroup kent tal van aspecten. Er zijn grote ontslagen aangekondigd, die in de duizenden kunnen lopen. Het reorganiseert ook zijn activiteiten in vijf kernactiviteiten en vereenvoudigt zijn activiteiten.

Save

De vijf kernactiviteiten zullen diensten, markten, bankieren, consumentenbankieren en vermogensbeheer zijn. Services is een cruciale bedrijfstak, waartoe ook de treasury- en bewaringswerkzaamheden voor grote klanten zullen behoren. Bankieren zal bestaan uit investment banking, corporate en commercial banking.

https://www.youtube.com/watch?v=yinQ_ASg5Iou0026amp;pp=ygUOY2l0aWdyb3VwIGNuYmM%3D

Is Citigroup een goede investering?

Copy link to section

Sommige analisten zijn van mening dat de ommekeer van Citigroup een positieve impact zal hebben op het bedrijf. In een notitie gelooft Mike Mayo, de gerespecteerde analist van Wells Fargo, dat de aandelen van Citigroup zullen stijgen van de huidige $40 naar $55.

Bovendien is Citigroup door de jaren heen een zeer winstgevende bank geweest. De omzet in de afgelopen twaalf maanden (TTM) bedroeg $70,5 miljard, terwijl de nettowinst $13,51 miljard bedroeg. De omzet en winst in het tweede kwartaal bedroegen $17,6 miljard en $2,92 miljard.

Ondertussen is Citigroup aanzienlijk ondergewaardeerd in vergelijking met sectorgenoten. Het heeft een koers-winstverhouding van 7,47, de laagste van de belangrijkste banken zoals UBS, Bank of America, JP Morgan en Wells Fargo. De koers-boekwaarde van 0,44 is ook lager dan die van zijn sectorgenoten. Het allerbelangrijkste is dat de korting van Citigroup op boeken 55,92% bedraagt, de laagste in vergelijking met vergelijkbare bedrijven.

Vanuit waarderingsoogpunt lijkt het er daarom op dat Citigroup een goede investering is. Bovendien heeft het nog steeds een toekomstig dividendrendement van 5,18%.

Zoals ik echter heb gewaarschuwd in mijn artikelen over Lloyds Bank, raad ik niet aan bedrijven te kopen die een lange geschiedenis van ondermaatse prestaties hebben. Daarom dring ik erop aan voorzichtig te zijn bij het beleggen in Citi aandelen.

Analyse Citigroup aandelenkoers

Copy link to section

Save

De daggrafiek laat zien dat de aandelenkoers van Citigroup zich al een tijdje in een sterke bearish trend bevindt. Recentelijk bleef de koers onder de groene dalende trendlijn. Deze lijn verbindt de hoogste schommelingen sinds maart 2022. De aandelen zijn onder de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gedaald.

De aandelenkoers van Citigroup probeert nu onder het cruciale steunniveau van $41,18 te komen, het laagste niveau sinds december vorig jaar. Daarom is het pad van de minste weerstand voor het aandeel neerwaarts, waarbij het volgende belangrijke niveau $38,47 bedraagt, het laagste niveau in oktober 2022.