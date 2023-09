De cryptocurrency angst- en hebzuchtindex doet het beter dan de algemene index die door CNN Business wordt gevolgd. De index bleef zondag op het neutrale punt van 43, terwijl die van CNN naar de angstzone van 36 bewoog.

Hawkish Fed en stijgende prijzen voor ruwe olie

De crypto- en aandelenmarkt wordt geconfronteerd met talloze tegenwind omdat de zorgen over de economie blijven bestaan. In de Verenigde Staten besloot de Federal Reserve de rentetarieven ongewijzigd te laten op 5,25% en 5,50%. De commissie wees ook op een verdere stijging van 0,25% voor de komende vergaderingen.

Er zijn ook energierisico’s nu de prijs van ruwe olie blijft stijgen. Brent, de internationale benchmark, steeg naar $95 en analisten verwachten dat deze de komende weken naar $100 zal stijgen. Hogere energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie langer dan verwacht op een hoog niveau zal blijven.

Ook de prijzen van andere belangrijke grondstoffen stijgen, zoals ik in dit artikel schreef. De prijzen van olijfolie, levend vee, sinaasappelsap en cacao zijn de afgelopen maanden allemaal naar historische niveaus gestegen. Vergeet niet dat uit de meest recente gegevens blijkt dat de totale consumenteninflatie in augustus is gestegen naar 3,7%, het hoogste punt in een paar maanden.

De angst- en hebzuchtindex heeft zich ook teruggetrokken vanwege de aanhoudende staking van de UAW en de aanhoudende verkeersopstopping bij het Panamakanaal.

Ondanks deze uitdagingen hebben Bitcoin en andere cryptocurrencies de afgelopen dagen redelijk goed standgehouden. Bitcoin is boven de $26.000 gebleven, zelfs toen de Nasdaq 100- en S&P 500-index de afgelopen weken daalden.

Memeainator-tokenverkoop nadert

Een belangrijk cryptonieuws om deze week in de gaten te houden is de aanstaande lancering van de Memeainator-tokenverkoop. Memeainator, dat in een paar weken tijd meer dan 19.000 Twitter-volgers heeft verzameld, streeft ernaar een leider te worden in de meme-muntenindustrie.

Om te beginnen kwam het concept van meme-munten in 2021 in een stroomversnelling met het succes van Dogecoin en andere coins zoals Shiba Inu, Dogelon Mars en Baby Dogeoin. Sindsdien hebben makers veel meme coins gelanceerd, zoals Bonk en Pepe.

Memeainator wil de grootste mememunt ter wereld zijn. En onderweg wil het in de loop van de tijd veel Memeainator-miljonairs creëren. Om dit te bereiken hebben de ontwikkelaars zich ertoe verbonden zwaar te investeren in marketing en het opbouwen van een ecosysteem.

Ook hebben ze 7,5% van alle tokens toegewezen aan competities. Bij een van de wedstrijden gaat de gelukkige winnaar de ruimte in met Virgin Galactic, het bedrijf opgericht door Richard Branson.

En het allerbelangrijkste: naast de meme-muntreferenties zal het platform een aantal AI-functies bevatten. Als onderdeel van deze AI-trend zullen de ontwikkelaars in de toekomst X API en ChatGPT gebruiken.