Beleggers worden angstig nu de risico’s voor de financiële markt toenemen. De angst- en hebzuchtindex heeft zich teruggetrokken van ruim 80, het hoogste punt van het jaar tot nu toe, naar de angstzone van 34. Als gevolg daarvan hebben Amerikaanse aandelen zich dit jaar teruggetrokken van hun hoogste niveaus, met de Nasdaq 100, S&P 500 en De Dow Jones heeft zich ruim 7% teruggetrokken ten opzichte van het YTD-hoogtepunt.

Cryptocurrencies worden geconfronteerd met risico’s

Bitcoin en andere cryptocurrencies hebben zich dit jaar scherp teruggetrokken vanaf hun hoogste punt. BTC is met ruim 17% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. Ook is Cosmos (ATOM) met meer dan 50% gedaald, terwijl Bitcoin Cash en Polygon (MATIC) met meer dan 30% zijn gedaald.

Cryptocurrencies zijn ingestort vanwege verschillende risico’s. Ten eerste zijn cryptocurrencies ingestort vanwege de toenemende regelgevingsrisico’s op de markt. De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft zich verzet tegen de lancering van een Bitcoin ETF. Het overweegt nu een ETF van bedrijven als Blackrock, WisdomTree, Invesco en Fidelity.

De SEC heeft ook verschillende rechtszaken aangespannen, waarvan de meest recente tegen Binance en Coinbase zijn gericht. Andere toezichthouders zoals ASIC en FCA hebben ook enig toezicht aangekondigd.

Ook cryptocurrencies worden geconfronteerd met een lage vraag nadat ze sinds 2021 een grote cryptowinter hebben doorgemaakt. Als gevolg hiervan is het verhandelde volume op alle cryptocurrency-beurzen gedaald naar het laagste niveau in jaren.

De Fed is het grootste risico

De Federal Reserve is het grootste risico waarmee zowel cryptocurrencies als aandelen worden geconfronteerd. Vorige week besloot de bank de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50%. De dot plot wees op een nieuwe renteverhoging van 0,25% later dit jaar. Als dit gebeurt, zal de Fed de rente verhogen naar tussen 5,50% en 5,75%.

Bovendien heeft de Fed zich ertoe verbonden haar kwantitatieve verkrappingsbeleid (QT) voort te zetten. Deze QT heeft ertoe geleid dat de balans de afgelopen maanden met meer dan $ 1 biljoen is ingekrompen.

Deze renteverhogingen hebben grote gevolgen voor aandelen en cryptocurrencies zoals Jasmy, Avalanche, Polygon, Solana, Bitcoin Cash en Cosmos ATOM. Ten eerste maken ze andere veilige activa, zoals geldmarktfondsen (MMF), aantrekkelijker voor beleggers. Deze rendementen zijn gestegen naar bijna 6%, terwijl staatsobligaties met een looptijd van 2 jaar ruim 5% opleveren.

Hogere rentetarieven, gekoppeld aan een stijgende inflatie, verhogen de kosten van levensonderhoud. Uit recente gegevens blijkt dat de hypotheekrente de 8% nadert, terwijl het aantal wanbetalingen is gestegen. Daarom beschikken veel mensen niet over de beschikbare middelen die ze hadden toen de rente op nul stond. Renteverhogingen kunnen ook tot een recessie leiden, zoals ik in dit artikel schreef. De geschiedenis leert dat Bitcoin en andere altcoins ondermaats presteren in een periode van hoge koersen.