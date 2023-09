CEO van Coinbase bekritiseert Chase UK voor het verbieden van cryptobetalingen

JPMorgan’s dochteronderneming Chase UK heeft aanzienlijke aanpassingen aan haar cryptocurrency-betalingsbeleid onthuld, daarbij verwijzend naar zorgen over fraude. De nieuwe regels gaan in vanaf 16 oktober 2023. Ondertussen heeft Coinbase CEO en mede-oprichter Brian Armstrong het updatebeleid afgekeurd.

In een post op X verwees Armstrong naar de beslissing van Chase UK als “totaal ongepast gedrag.” Verder tagde hij de Britse premier Rishi Sunak en Andrew Griffith, waarbij hij zich afvroeg of Chase UK zich aan hun regeringsdoelstellingen houdt.

Brian Armstrong drong er bij cryptohouders in het Verenigd Koninkrijk op aan om hun Chase-accounts te sluiten vanwege de onduidelijke operaties. Hij voegde toe:

“Ik hoop echt dat dit verhaal meer inhoudt dan op het eerste gezicht lijkt, en dat dit niet de werkelijke mening van Chase UK weerspiegelt.”

Chase UK geeft prioriteit aan klantveiligheid

Zoals invezz.com eerder meldde, informeerde Chase UK zijn gebruikers over een enorme beleidsaanpassing met betrekking tot cryptobetalingen. De bank legde uit dat ze vanaf 16 oktober 2023 transacties met betrekking tot digitale activa zal weigeren.

“Als we denken dat u een betaling doet die verband houdt met crypto-activa, zullen we deze vanaf 16 oktober 2023 weigeren. Als u nog steeds in crypto-activa wilt beleggen, kunt u proberen een andere bank of aanbieder te gebruiken, maar wees voorzichtig, aangezien u het geld mogelijk niet terugkrijgt als de betaling verband houdt met fraude of een scam.”

De bank zal haar beleid wijzigen om de veiligheid van klanten te verbeteren te midden van het toenemende aantal oplichters die crypto-enthousiastelingen met enorme financiële verliezen achterlaten. Chase UK zal geen betalingen verwerken waarvan wordt vermoed dat ze afkomstig zijn van crypto-ondernemingen.

De bank adviseerde liefhebbers die in crypto willen investeren om gebruik te maken van andere dienstverleners. Verder waarschuwde het voor de uitdagingen van het terugvorderen van geld dat verloren is gegaan door fraude met cryptocurrency. Chase UK heeft zijn gebruikers ook opdracht gegeven om meer informatie over het veiligstellen van hun geld op de officiële website te vinden.

JPMorgan Chase is een in New York gevestigde multinationale financiële onderneming die meerdere monetaire diensten aanbiedt, waaronder commercieel en retailbankieren, investeringsbankieren en vermogensbeheer. Het bedrijf is internationaal actief en bedient particulieren, instellingen en kleine bedrijven.