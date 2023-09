Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) heeft zojuist de Quest 3 aangekondigd – de nieuwe virtual reality-headset die het zal opnemen tegen de Apple Vision Pro.

Dit is wat we weten over de Quest 3

Quest 3 zal beginnen bij een prijs van $499 of meer dan het dubbele van de prijs van zijn voorganger, die veruit de best verkochte virtual reality-headset aller tijden is.

De headset is wel uitgerust met “passthrough” – een belangrijke functie die naar verwachting ook beschikbaar zal zijn op de Apple Vision Pro. Het maakt het apparaat minder isolerend en daardoor geschikter voor langdurig gebruik.

Andere prominente upgrades in Quest 3 zijn onder meer een beter scherm en een krachtigere Qualcomm-chip. De aankondiging komt ongeveer een maand voordat Meta Platforms naar verwachting zijn Q3-resultaten zal rapporteren.

De consensus is dat het dit kwartaal $3,53 per aandeel zal opleveren, tegenover $1,64 per aandeel vorig jaar.

Quest 3 is vanaf vandaag open voor pre-orders en wordt vanaf 10 oktober verzonden.

Apple Inc daarentegen zal naar verwachting zijn Vision Pro in het eerste kwartaal van 2024 op de markt brengen. Merk op dat de Apple Vision Pro begint bij $3.499, duurder dan Meta’s Quest Pro van $1.499.

De aandelen van Meta Platforms Inc zijn op het moment van schrijven al met meer dan 130% gestegen dit jaar. Toch vertelde Mark Mahaney, hoofd internetonderzoek bij Evercore ISI, deze week aan CNBC :

Meta blijft een van onze top drie keuzes. Het is het goedkoopste technologieproduct van hoge kwaliteit. Ik denk dat het aandeel vanaf hier zal stijgen.