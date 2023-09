3 altcoins om te kopen in de volgende crypto bullrun: Chainlink, FIL, Cardano

De koersen van cryptovaluta zijn de afgelopen weken stabiel gebleven, ook al hebben Amerikaanse aandelen zich teruggetrokken. Zoals ik woensdag schreef, is de Russell 2.000-index in een correctiezone terechtgekomen, aangezien hij ruim 12% daalde ten opzichte van zijn hoogtepunt. Andere belangrijke ETF’s zoals TLT, QQQ en DIA zijn onlangs ook gecrasht.

Bitcoin wordt ondersteund door de recente aankopen door MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) en de stijgende hoop dat de Bitcoin ETF zal worden goedgekeurd. Verder is het, zoals ik al eerder heb geschreven, behoorlijk verrassend dat Bitcoin niet naar nul is gedaald, aangezien de rentetarieven van nul naar 5,50% zijn gestegen.

Daarom is de kans groot dat we de komende maanden een nieuwe crypto-bullrun zullen zien. De belangrijkste katalysator voor deze run zullen de komende halvering van Bitcoin en de goedkeuring van Bitcoin spot ETF zijn. Hier zijn de beste altcoins die u kunt kopen als dit gebeurt.

Chainlink

Copy link to section

Chainlink (LINK) is een cruciaal onderdeel van de blockchain-industrie. Het is het grootste orakel in de branche en heeft meer dan 18 miljard dollar binnengehaald in de DeFi-industrie. Enkele van de activa die het veiligstelt zijn AAVE, Compound, Venus, GMX en Liquity. Het heeft in de loop der jaren ruim 8 biljoen dollar aan transacties gefaciliteerd.

#Chainlink CCIP is now live on @BuildOnBase mainnet!



Discover how CCIP is empowering apps built on Base to scale faster and connect to Web3's rapidly expanding multi-chain ecosystem 🧵👇https://t.co/AbiGprCx1J — Chainlink (@chainlink) September 27, 2023

Het belangrijkste is dat Chainlink een toonaangevende speler wordt in de tokenisatie-industrie die vorm krijgt. Het doet dat met behulp van zijn Cross-Chain Interoperablity Protocol (CCIP)-technologie. Gaandeweg wordt Chainlink nu gebruikt door belangrijke organisaties zoals Swift Network, Nuon Finance en ANZ Bank.

Chainlink heeft andere gebruiksscenario’s. De technologie ervan biedt oplossingen zoals proof-of-reserves en prijsfeeds die essentieel zijn in een gedecentraliseerde wereld. Dit alles verklaart waarom de prijs van LINK met meer dan 30% is gestegen sinds het laagste punt in augustus.

Cardano

Copy link to section

Cardano heeft zijn momentum verloren en heeft sinds 2021 meer dan $80 miljard aan marktkapitalisatie uitgewist. ADA, het token, handelde donderdag op $0,2431, veel lager dan het hoogste punt ooit van $3. Ook dit jaar schommelt de index rond het laagste niveau.

Ondanks dit alles heeft Cardano enige vooruitgang geboekt in de DeFi-industrie. Uit gegevens blijkt dat Cardano is uitgegroeid tot de 15e grootste keten in de DeFi-industrie, met een totale waarde (TVL) van meer dan $181 miljoen. ADA heeft een TVL op een recordhoogte.

Cardano heeft dit bereikt zonder grote netwerken als Aave, Uniswap en Compound in zijn netwerk te hebben. In plaats daarvan zijn de grootste dApps in zijn ecosysteem Minswap, Indigo, Liquid en VyFinance. Daarom is het waarschijnlijk dat Cardano bij de volgende bull run marktaandeel zal winnen.

Filecoin

Copy link to section

Net als Cardano heeft Filecoin het momentum verloren sinds de laatste crypto-bullrun. De prijs is met meer dan 80% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit. Een belangrijke fundamentele uitdaging voor Filecoin is dat zijn opslagnetwerk door de jaren heen geen momentum heeft gekregen.

Onlangs heeft Filecoin echter extra functies gelanceerd die het netwerk helpen. Ze lanceerden bijvoorbeeld Filecoin Virtual Machine (FVM), dat aan populariteit wint. Uit de meest recente gegevens blijkt dat FVM een TVL van meer dan $82 miljoen heeft verdiend, waarmee het de 32e grootste speler in de sector is.

Filecoin heeft ook Filecoin Web Services (FWS) gelanceerd, dat tot doel heeft andere cloudnetwerken zoals Amazon AWS en Microsoft Azure uit te dagen. Daarom is de kans groot dat de prijs van FIL het goed zal doen in de volgende crypto-bullrun.

Andere altcoins om te overwegen zijn Tron, Litecoin en Hedera Hashgraph. Het gaat goed met Tron, geholpen door JustLend, terwijl Hedera Hashgraph zakelijke klanten wint. Litecoin zou hiervan kunnen profiteren als Bitcoin een spot-ETF krijgt.