Sui Blockchain, het Ethereum-alternatief dat een paar maanden geleden met veel tamtam werd gelanceerd, heeft moeite om grip te krijgen en verwatert voortdurend zijn tokenhouders. De volgende verwatering van het netwerk zal vrijdag plaatsvinden, wanneer het nog een enorme tranche van 1 miljoen SUI-tokens ter waarde van meer dan $465.000 zal ontgrendelen.

Volgens TokenUnlocks heeft Sui de afgelopen 12 maanden meer dan 38,6 miljoen tokens ontgrendeld, wat overeenkomt met 4,8% van het totale aanbod. Erger nog, slechts 8% van alle SUI-tokens is ontgrendeld sinds het netwerk in 2022 werd gelanceerd.

Er zijn nu nog ruim 3,83 miljard SUI-tokens vergrendeld. Volgens het verwervingsschema zullen deze ontgrendelingen plaatsvinden tot en met 2030. Dit betekent dat bestaande Sui-tokenhouders de komende jaren een aanzienlijke verwatering kunnen verwachten.

Token-ontgrendelingen zijn zeer verwaterend omdat ze meer tokens in omloop brengen. Ze worden vaak vergeleken met bedrijven die meer aandelen verkopen in een poging geld op te halen. De meeste tokens verzachten de impact van reguliere ontgrendelingen door het verbrandingsmechanisme op te nemen. Verbranden is een proces waarbij tokens worden opgeslagen in een ontoegankelijke kluis.

Ondertussen heeft Sui ook niet veel grip gekregen onder ontwikkelaars, zelfs niet nadat het moederbedrijf in 2022 meer dan $300 miljoen had opgehaald. Het sloot ook een grote marketingovereenkomst metRed Bull Oracle Racing. Uit gegevens van DeFi Llama blijkt dat er nu slechts 18 DeFi-projecten in het ecosysteem zijn. Gecombineerd hebben deze DeFi-applicaties een totale waarde vergrendeld (TVL) van meer dan $ 49 miljoen.

De grootste DeFi dApps in het ecosysteem van Sui zijn NAVI Protocol, Cetus, OmniBTC, KriyaDEX en Scallop Lend. De afgelopen weken is de TVL van deze dApps met dubbele cijfers gestegen, wat een goede zaak is. De TVL van NAVI Protocol is de afgelopen 30 dagen met meer dan 267% gestegen.

De uitdaging voor Sui is hoe je grip kunt krijgen op ontwikkelaars in een zeer competitieve sector. Het concurreert met andere laag-1-netwerken zoals Hedera Hashgraph, Ethereum en Tron. Het vecht ook met andere laag-2-netwerken zoals Arbitrum, Optimism, Base en Polygon. Al deze factoren verklaren waarom de prijs van het SUI-token met meer dan 60% is gedaald ten opzichte van zijn piek.