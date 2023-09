UAW breidt zijn staking opnieuw uit, maar deze keer niet bij Stellantis

United Auto Workers heeft besloten de staking opnieuw uit te breiden, maar deze keer is het Stellantis die de vakbond buiten beschouwing laat.

Waarom breidt UAW de staking niet uit naar Stellantis?

Shawn Fain, de president van UAW, heeft zojuist bevestigd dat leden van de vakbond vanmiddag zullen beginnen met staken in nog twee assemblagefabrieken – een van General Motors Company (NYSE: GM) in Michigan en de andere van Ford Motor Co (NYSE: F) in Illinois.

Stellantis wordt deze keer gespaard omdat de United Auto Workers samen met de Europese autofabrikant vooruitgang hebben geboekt op een aantal punten, waaronder aanpassingen aan de kosten van levensonderhoud, voegde hij eraan toe.

We zijn enthousiast over dit momentum bij Stellantis en hopen dat het zich voortzet.



De aankondiging komt slechts enkele uren nadat Argentina Lithium zei dat het een investering van $90 miljoen van Stellantis had ontvangen. De aandelen van het autobedrijf zijn op het moment van schrijven aan het stijgen.

Hoeveel autoarbeiders zullen zich vandaag bij de staking aansluiten?

Meer dan 18.000 autoarbeiders staken al, nadat de UAW afgelopen vrijdag de werkonderbrekingen bij nog eens 38 onderdelen- en distributiefaciliteiten van GM en Stellantis heeft uitgebreid. Er worden nu vanmiddag nog eens 7.000 mensen verwacht.

Merk op dat de vakbond Ford Motor vorige week buiten beschouwing had gelaten, onder verwijzing naar het momentum in de onderhandelingen.

De autoarbeidersstaking is sinds 15 september hinderlijk voor de “Grote Drie” autofabrikanten. Anonieme bronnen hebben onlangs aan CNBC verteld dat de bedrijven gefrustreerd raken omdat het lang duurt voordat de vakbond tegenvoorstellen indient.

De aandelen van zowel General Motors als Ford Motor staan ​​op het moment van schrijven in het rood.

Dit is een verhaal in ontwikkeling. Vernieuw de pagina binnen een paar minuten voor meer updates!