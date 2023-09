Het grootste cryptoverhaal van de komende weken zal het proces zijn tegen Sam Bankman-Fried, beter bekend als SBF. Het proces, dat op 3 oktober begint en naar verwachting vier tot vijf weken zal duren, zal meer duidelijkheid geven over FTX, Alameda Research en de betrokkenheid van zijn ouders.

Waarom het proces tegen SBF belangrijk is

Sam Bankman-Fried viel in 2022 op dramatische wijze uit de gratie toen zijn cryptocurrency-imperium instortte. Vóór de ineenstorting werd FTX gewaardeerd op ruim $24 miljard, terwijl FTX US een particuliere waardering had van meer dan $8 miljard. Alameda Research beschikte in juni vorig jaar over ruim $14,6 miljard aan activa.

Op zijn hoogtepunt was SBF bekend in crypto- en politieke kringen, waar hij miljarden dollars uitdeelde. Hij was ook een productieve marketeer die de rechten verwierf op de voormalige American Airlines Arena, het thuisstadion van de Miami Heat.

De ineenstorting van FTX leidde tot grote verliezen onder klanten en durfkapitalisten, waaronder Dan Loeb en Kevin O’Leary. Klanten verloren ruim 8 miljard dollar, terwijl veel liefdadigheidsinstellingen het door hem toegezegde geld verloren. Sommige politici besloten het geld terug te geven.

Daarom zal de rechtszaak tegen SBF waarschijnlijk de grootste gebeurtenis in de crypto-industrie ooit zijn. En de gevolgen ervan zullen verschrikkelijk zijn, zowel voor grote spelers als voor SBF zelf. In een verklaring deze week waarschuwde de rechter die toezicht hield op de zaak dat hem een lange gevangenisstraf te wachten stond als hij zou verliezen.

De kansen zijn gestapeld tegen SBF. Ten eerste werken enkele van de grootste functionarissen van FTX en Alameda, waaronder Caroline Ellison, samen met de autoriteiten. SBF zal tijdens het proces inderdaad in de gevangenis zitten omdat hij heeft geprobeerd in contact te komen met enkele van zijn voormalige werknemers. SBF was ook betrokken bij een reeks interviews met de media.

De autoriteiten hebben SBF talloze aanklachten ten laste gelegd, waaronder fraude met kredietverstrekkers, samenzwering om fraude met grondstoffen te plegen, samenzwering om fraude met klanten te plegen, en samenzwering tot het witwassen van geld en het overtreden van wetten op campagnefinanciering. Op elk van deze aanklachten staan lange gevangenisstraffen.

Wat we tijdens de rechtszaak kunnen verwachten

Volgens de proceskalender, hierboven weergegeven, beginnen de zittingen van de SBF op 3 oktober met juryselectie en lopen ze tot en met 9 november. De zaak vindt plaats tijdens de weekenden en op 9 november vanwege Columbus Day. Tussen 23 en 25 oktober en 3 november zal het ook niet gebeuren. De kans is groot dat de zaak langer zal duren dan gepland.

Het is moeilijk om de uitkomst van deze zaak te voorspellen, aangezien de advocaten van SBF hebben beloofd de beschuldigingen agressief te zullen bestrijden. Het is echter gemakkelijk te voorspellen dat hij daadwerkelijk schuldig zal worden bevonden aan een aantal van zijn misdaden. Ten eerste hebben zijn mede-samenzweerders al schuld bekend en werken ze samen met openbare aanklagers.

Als hij schuldig wordt bevonden aan al deze misdaden, riskeert hij dus ongeveer 115 jaar gevangenisstraf. De realiteit is echter dat SBF veel minder jaren gevangenisstraf zal krijgen. Ten eerste zal hij deze straffen gelijktijdig uitzitten. Naar mijn inschatting zal SBF tussen de 10 en 20 jaar gevangenisstraf uitzitten.