De prijs van Cosmos (ATOM) zette de bullish trend voort terwijl traders wachtten op het komende Cosmoverse evenement. Het token steeg maandag naar een hoogtepunt van $7,663, het hoogste niveau sinds 19 september. Het is met ruim 18% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in september, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van ruim 2,7 miljard dollar.

Cosmoverse evenement aan de gang

Copy link to section

Cosmos is een van de grootste cryptocurrencies ter wereld en ondersteunt enkele van de grootste platforms in de branche. Enkele van de topnetwerken in het ecosysteem zijn Cronos, Kava, ThorChain, Osmosis en Kujira.

Het grootste nieuws omtrent Cosmos van deze week zal het voortdurende Cosmoverse evenement zijn dat plaatsvindt in de Turkse stad Istanbul. Dit is een belangrijk evenement dat enkele van de grootste platforms in de branche samenbrengt, zoals onder andere AADAO, Osmosis, Stride Labs en Terraforms Labs.

Een van de grootste potentiële nieuwtjes om naar te kijken zal afkomstig zijn van dYdX, een van de grootste spelers in de gedecentraliseerde financiële sector (DeFi). dYdX verwerkt elke dag miljarden dollars aan cryptocurrencies.

In 2022 maakte het bedrijf bekend dat het overstapte naar een eigen keten op het ecosysteem van Cosmos. Daarom is de kans groot dat het bedrijf tijdens dit evenement een aankondiging zal doen.

De prijs van Cosmos (ATOM) steeg ook nadat het Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) bij de BNB Chain terechtkwam, het netwerk gestart door Binance.

💫 #Cosmosphere is set to take flight tomorrow from 13:00 to 17:00! 🚀



Here's a sneak peek at "The Flow of The Day" 👇👀 pic.twitter.com/vhHlNoQa9l — Cosmosphere | Istanbul Oct 1st 🇹🇷 (@cosmosphere_dev) September 30, 2023

Ondertussen stijgt Cosmos ook terwijl andere cryptocurrencies blijven herstellen. Bitcoin steeg naar meer dan $28.000, het hoogste niveau in meer dan een maand. Het is met meer dan $3.000 gestegen ten opzichte van het laagste niveau in september, nadat de VS een shutdown van de overheid hadden vermeden.

Bovendien is de open interest van Cosmos de afgelopen 24 uur met ruim 11,95% gestegen tot ruim $86 miljoen, het hoogste punt sinds 15 augustus.

Prijsvoorspelling Cosmos (ATOM)

Copy link to section

ATOM-grafiek van TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de prijs van Cosmos de afgelopen weken bullish was. Het is boven de exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) over 25 en 50 perioden gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) het overboughtniveau nadert.

De prijs van ATOM heeft een patroon gevormd dat lijkt op een cup-and-handle-patroon, wat meestal een bullish teken is. In prijsactieanalyse is dit een van de meest bullish signalen op de markt. Daarom is het waarschijnlijk dat het token zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het psychologische niveau van $8, zo’n 7,25% ten opzichte van het huidige niveau.