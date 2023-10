De zilverprijs bleef onder intense druk staan terwijl de rally van de Amerikaanse dollar (DXY) aanhield en de risico’s voor de wereldeconomie aanhielden. Zilver daalde vrijdag naar een dieptepunt van $22,10, het laagste niveau sinds 21 maart. Het is met meer dan 15% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. Op dezelfde manier is de iShares Silver Trust (SLV) ETF gedaald naar $20.

De groeivertraging in China houdt aan

De zilverprijs heeft de afgelopen maanden een sterke bearish trend doorgemaakt, te midden van toenemende zorgen over de sector. De grootste zorg is de vertraging van de Chinese economie. Zondag gepubliceerde gegevens lieten zien dat de zwakte zich in september voortzette.

De Chinese PMI voor de dienstensector daalde in september naar 50,2, slechter dan de gemiddelde schatting van 52,0. Op vergelijkbare wijze daalde de PMI voor de verwerkende industrie naar 50,6, wat wijst op aanhoudende zwakte gedurende de maand.

China is een belangrijke markt voor zilver, omdat het de grootste fabrikant ter wereld is. Het is marktleider in belangrijke industrieën zoals halfgeleiders, zonnepanelen en huishoudelijke apparatuur, die een aanzienlijke hoeveelheid zilver verbruiken.

Ook andere leidende economieën vertragen eveneens. Sommige Europese landen, zoals Duitsland, zijn al in een recessie beland. Er zijn ook tekenen dat de Amerikaanse economie vertraagt naarmate de inflatie toeneemt.

De zilverprijs daalt ook nu de stijging van de Amerikaanse dollarindex (DXY) voortduurt als gevolg van de extreem agressieve Federal Reserve. De Fed besloot de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50%. Het wees ook op een verdere stijging van 0,25% later dit jaar, waardoor het recessierisico toeneemt.

Zilver heeft doorgaans een omgekeerde relatie met de Amerikaanse dollar vanwege de rol als edelmetaal. Net als goud wordt zilver doorgaans aanzienlijk beïnvloed door de acties van de Federal Reserve.

Vooruitkijkend zullen de belangrijkste katalysatoren voor zilver de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens en de verklaring van Jerome Powell zijn.

Voorspelling zilverprijs

De daggrafiek laat zien dat de zilverprijs de afgelopen dagen een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het is nu onder de belangrijkste steun gezakt op $22,26, het laagste niveau op 23 juni en 15 augustus. Zilver staat ook op het punt een doodskruispatroon te vormen, wat gebeurt wanneer de 200-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen.

Daarom is het waarschijnlijk dat de prijs van zilver zal blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het belangrijkste ondersteuningsniveau van $20. Als dit gebeurt, betekent dit dat zilver met ongeveer 10% kan dalen ten opzichte van het huidige niveau.