Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) vertoont vanochtend een dalende trend na het melden van een opeenvolgende daling van de kwartaalleveringen.

Tesla bleef in het derde kwartaal achter bij de leveringsverwachtingen

De elektrische autogigant leverde in het derde kwartaal 435.059 voertuigen af, een stijging van ongeveer 27% op jaarbasis.

Dat aantal lag echter ruim onder de 466.140 voertuigen die het in het voorgaande kwartaal had afgeleverd – een zwakte die Tesla Inc vandaag toeschreef aan “geplande stilstandtijden voor fabrieksupgrades”. De verklaring luidt ook:

Onze volumedoelstelling voor 2023 van ongeveer 1,8 miljoen blijft ongewijzigd.

Merk op dat het op de Nasdaq genoteerde bedrijf de schattingen van Street ook voor kwartaalleveringen van zo’n 26.500 eenheden achterwege liet. Tesla Inc zal naar verwachting in het derde kwartaal 67 cent per aandeel verdienen, tegenover 95 cent per aandeel een jaar geleden.

Hoeveel voertuigen heeft Tesla in het derde kwartaal geproduceerd?

Tesla produceerde in het derde kwartaal 430.488 voertuigen, zo blijkt uit het persbericht van maandag. Het productieaantal was ook ruim hoger dan vorig jaar, maar daalde met ruim 10% op kwartaalbasis.

De EV-gigant heeft zijn elektrische pick-up al aan een handvol vroege klanten geleverd, waaronder PepsiCo. Maar het maakte niet het exacte aantal “Semi’s” bekend dat het maandag in het derde kwartaal leverde of produceerde.

Vorige maand citeerde Invezz een Turks staatspersbureau en meldde dat Elon Musk – de miljardair Chief Executive van Tesla Inc. – overweegt om de volgende EV-fabriek van het bedrijf op te zetten in Turkije.

Tesla zal zijn financiële resultaten over het derde kwartaal op 17 oktober bekendmaken.