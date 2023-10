Het Verasity (VRA)-token steeg maandag hard toen de ontwikkelaars een belangrijke aankondiging over het netwerk deden. Het steeg naar een hoogtepunt van $0,0057, het hoogste niveau sinds 27 juni. Het is met ruim 52% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in september.

De belangrijkste reden voor de rally van het VRA-token is de aankondiging dat het netwerk 50% van zijn maximale aanbod heeft verbrand. Dit is een belangrijke zet, omdat bij het verbranden van tokens tokens in omloop worden verwijderd, waardoor meer waarde wordt gecreëerd voor de overgebleven tokens.

Veracity verbrandde 10 miljard tokens, waardoor de totale voorraadlimiet voor de tokens in de reserveportefeuille op slechts 10 miljard $VRA-tokens kwam. In een verklaring zei het team dat het de 10 miljard verbrande tokens niet langer nodig had na de commerciële lancering van zijn Proof of View (PoV)-platform.

Tegelijkertijd kondigden de ontwikkelaars aan dat ze de resterende 90 miljard naar een nieuwe blockchain zouden verhuizen. Hierdoor blijft het resterende aantal tokens in omloop over op 10 miljard, wat nut zal bieden aan het VeraViews-advertentie-ecosysteem. In een verklaring zei RJ Mark, de CEO van Verasity:

“Nu bewijst ons gemeenschapsoverleg en de daaropvolgende verbranding van onze strategische reservetokens, zo’n 50% van ons maximale aanbod, dat we ook naar onze gemeenschap luisteren en ons crypto-ecosysteem verbeteren. Dit maakt deel uit van onze groeistrategie voor 2024.”

Veracity is een bedrijf dat blockchain-technologie gebruikt om fraude in de reclame-industrie te bestrijden. Het was een pionier in een consensusmodel dat bekend staat als Proof of View (PoV), waarvoor het onlangs een patent heeft ontvangen. Het wordt nu gebruikt door verschillende bedrijven in de reclame- en videospelerindustrie.

Verasity heeft al meer dan 253 miljoen vertoningen verwerkt met een nauwkeurigheidspercentage van meer dan 97,5%. Uit onderzoek blijkt dat adverteerders in 2025 ruim 100 miljard dollar zullen verliezen door fraude.

VRA, het token, wordt gebruikt om advertentiecampagnes te financieren, waardoor staken via de VeraWallet mogelijk wordt en de Watch & Earn-beloningen worden verdeeld.