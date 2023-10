James Butterfill, hoofd onderzoek bij CoinShares, verwacht dat Bitcoin zich zal herstellen als de Amerikaanse regering volgende maand uiteindelijk haar deuren sluit.

Hoe kan een overheidsshutdown Bitcoin helpen?

Vrijdag laat ondertekende president Biden een financieringswet die de regering voor nog eens 45 dagen liquideerde. Het Amerikaanse Congres heeft nu dus tot 17 november de tijd om overeenstemming te bereiken over de financiering.

Simpel gezegd: de Verenigde Staten hebben de shutdown op zich niet afgewend. Voorlopig heeft het Huis en de Senaat alleen maar meer tijd gekregen om de discussies voort te zetten en hopelijk de komende weken een middenweg te bereiken.

Als dit echter niet lukt, kan de overheid nog steeds tot een shutdown worden gedwongen – wat een impuls voor Bitcoin kan opleveren als investeerders zich tot het ‘digitale goud’ wenden als toevluchtsoord in tijden van onzekerheid en instabiliteit, aldus Butterfill.

Dit scenario vertoont gelijkenis met de patstelling van het schuldenplafond eerder dit jaar, die uiteindelijk de prijs van Bitcoin stimuleerde.

En de kracht van Bitcoin – gezien het feit dat het de neiging heeft om voorop te lopen – zal waarschijnlijk ook doorsijpelen naar andere crypto-tokens. Door de transitieve eigenschap van gelijkheid kan dus worden verwacht dat een sluiting van de overheid de belangstelling voor projecten als Shiba Memu zal vergroten.

Shiba Memu combineert blockchain en AI

Shiba Memu heeft de afgelopen maanden een sterke vraag opgeroepen omdat het blootstelling biedt aan twee van de snelstgroeiende markten: blockchain en kunstmatige intelligentie.

Het onlangs gelanceerde platform stelt zichzelf gelijk aan maar liefst 100 marketingbureaus, omdat het gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om zelfpromotie te automatiseren.

Al met al is Shiba Memu een project dat gericht is op het maximaliseren van de marketingproductiviteit en -efficiëntie. Maar dat is nog steeds slechts het op één na meest interessante eraan. In de eerste plaats is dit het meme-token “SHMU”, dat alles aandrijft waar het voor staat.

SHMU streeft ernaar om te profiteren van de markt voor meme-coins die de afgelopen drie jaar van het niets naar een markt van $20 miljard is geëvolueerd.

Het native token van Shiba Memu is momenteel in de presale – de details zijn hier op de website te vinden.

Shiba Memu (SHMU) moet zijn weg naar crypto-uitwisselingen nog vinden

Shiba Memu heeft er slechts een paar weken over gedaan om meer dan $3,4 miljoen op te halen met de verkoop van zijn meme-coin. Dat duidt op een sterke vraag, die zich meestal vertaalt in prijsstijgingen voor financiële instrumenten.

Het AI- dashboard zal de komende maanden ook debuteren en velen denken dat dit het vraagbeeld nog verder zal helpen.

SHMU is een unieke en wellicht lucratiever investering dan zijn sectorgenoten, omdat het potentieel kan profiteren van een aanhoudende euforie rond kunstmatige intelligentie – een markt die volgens Statista tegen 2030 ongeveer tienvoudig zal stijgen.

Shiba Memu zal een thuis vinden op cryptocurrency-beurzen zodra de presale voorbij is, wat kan resulteren in een verdere impuls voor de vraag en uiteindelijk voor de prijs.

Meer informatie over beleggen in Shiba Memu (SHMU) staat hier op de website.

Nog een crypto-wind in de rug die SHMU kan helpen

Vergeet niet dat Bitcoin dit jaar een rally maakte toen een aantal Amerikaanse financiële instellingen instortten.

En staat het zonder enige twijfel vast dat het bankwezen nog steeds geen significante neerwaartse risico’s kent? Niet bepaald – zei Martin Gruenberg vorige week – de voorzitter van de Amerikaanse FDIC. Een stevigere inflatie en een hogere inflatie voor een langer verhaal (de rentetarieven) rechtvaardigen nog steeds voorzichtigheid wat de banken betreft, voegde hij eraan toe.

Deze neerwaartse risico’s kunnen, als ze zich inderdaad realiseren, de volgende stap in de grootste cryptocurrency ter wereld ontsluiten. En nogmaals: Bitcoin is als een extraverte persoon die steroïden gebruikt. Het houdt zich niet alleen bezig met een rally. Het probeert de hele markt mee te trekken. Dat zou uiteindelijk een nieuwe katalysator kunnen zijn voor Shiba Memu, omdat het in feite een cryptocurrency is.

Het is de moeite waard hier te vermelden dat een SHMU spannender is dan zijn soortgenoten, ook omdat het token elke dag aan waarde wint. De koers gaat momenteel bijvoorbeeld voor $0,0311 en de volgende prijsstijging komt over 20 uur.

Meer weten over Shiba Memu (SHMU)? Klik hier om naar de projectwebsite te gaan.