Het Loom Network-token herstelde zich donderdag scherp, omdat de open interest voor de termijnmarkt aanhield. Het token steeg naar een hoogtepunt van $01575, iets onder $0,1677, het hoogste punt van het jaar tot nu toe. Het is met ruim 320% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in september.

Loom Network, een blockchain die een naadloze integratie heeft met Bitcoin, Ethereum en Binance Chain, heeft het de afgelopen weken goed gedaan. De rally zette zich in september voort nadat een grote beurs het token op de markt bracht. Gate.io, een van de grootste beurzen ter wereld, noteerde het token in september.

Toch blijkt uit een blik op het Loom-netwerk dat het aantal nieuwe adressen in het ecosysteem sinds 24 september naar het laagste niveau is gezakt. Tegelijkertijd is ook het aantal transacties in het ecosysteem sterk gedaald, zoals hieronder blijkt.

Loom Netwerk transacties en adressen

Daarom stijgt de prijs van Loom Network waarschijnlijk als gevolg van de toenemende koopdruk. Uit gegevens van CoinGlass blijkt dat de open interest op futures is gestegen tot meer dan $44 miljoen, het hoogste niveau ooit. Deze open interesse komt alleen van Bybit, het enige bedrijf dat Loom Network in zijn ecosysteem aanbiedt.

Ondertussen stijgt volgens CoinMarketCap het volume van LOOM dat op beurzen wordt verhandeld. Het volume is de afgelopen 24 uur met ruim 139% gestegen tot ruim $169 miljoen. Het grootste deel van dit volume is afkomstig van Upbit, gevolgd door Binance.

Loom Network prijsvoorspelling

De daggrafiek laat zien dat de prijs van LOOM de afgelopen weken een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het steeg tot boven de $0,077, het hoogste punt op 14 juli. Het is ook boven de belangrijkste weerstand gesprongen op $0,1432, de hoogste swing in maart van dit jaar.

LOOM is boven de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 100 dagen gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar het overboughtniveau is gestegen. Daarom zullen de vooruitzichten voor de Loom Network-prijs de weerstand opnieuw testen op $0,1677, het hoogste punt in september.

Als dit gebeurt, zal dit het double-top patroon bevestigen, wat zal leiden tot een sterke terugval, aangezien verkopers zich richten op de halslijn op $0,1118, het laagste punt op dinsdag.