De prijs van Bitcoin hield zich redelijk terwijl de risico’s voor de Amerikaanse en de wereldeconomie aanhielden. De munt bleef deze week stabiel boven het belangrijkste weerstandsniveau op $27.500, zelfs toen de staatsobligaties op lange termijn kelderden. Andere cryptocurrencies zoals Ethereum en XRP bleven stabiel terwijl de tokenverkoop van Memeinator bleef stijgen. Het project heeft nu in minder dan twee weken ruim $579.000 opgehaald.

Uitverkoop van obligaties en rally van DXY

Een belangrijk thema op de markt deze week was de prestatie van de obligatiemarkt. Woensdag steeg de rente op 30 jaar naar het belangrijkste weerstandsniveau van 5%, het hoogste niveau sinds 2007. Ook de rente op 10 en 5 jaar zette hun spectaculaire rally voort.

Tegelijkertijd steeg de Amerikaanse dollarindex (DXY) naar het hoogste niveau sinds november vorig jaar, terwijl de angst- en hebzuchtindex daalde naar de extreme angstzone van 25. Ook Amerikaanse aandelen zijn de afgelopen weken scherp gedaald.

Deze prijsactie vond plaats toen de risico’s voor de economie toenamen. Er bestaan bijvoorbeeld risico’s op een sluiting van de overheid in de Verenigde Staten nadat het Congres voorzitter Kevin McCarthy heeft afgezet. Een shutdown, die afgelopen weekend werd afgewend, zou in november opnieuw kunnen plaatsvinden.

Bovendien is er nog steeds het risico van inflatie, zelfs nadat de prijs van ruwe olie deze week is teruggevallen. Brent daalde naar $89, terwijl de West Texas Intermediate (WTI) daalde naar $87. Ik vermoed dat de totale inflatie is gestegen van 3,7% in augustus naar ongeveer 4% in september, terwijl de benzineprijzen naar $3,8 stegen.

Daarom is het behoorlijk bemoedigend dat Bitcoin al die tijd stabiel is gebleven. De koers is met ruim $3.000 gestegen ten opzichte van het laagste niveau in september.

Verkoop van Memeinator-tokens gaat door

Het is ook bemoedigend dat veel ontwikkelaars nog steeds geld inzamelen terwijl de cryptowinter voortduurt. Zo heeft Memeinator, een opkomende cryptocurrency, nu in minder dan twee weken tijd meer dan $576.000 opgehaald. Dit is een teken dat investeerders geloven dat de crypto-industrie op korte termijn zal herstellen.

Om te beginnen is Memeinator een nieuwe cryptocurrency die het concept van meme-coins en kunstmatige intelligentie wil doordringen. Het is een cryptocurrency van de volgende generatie die succesvoller wil worden dan bestaande tokens zoals Shiba Inu, Pepe en Dogecoin.

Volgens de whitepaper zal Memeinator een totaal aanbod van 1 miljard tokens hebben. 62% van deze tokens wordt nu aangeboden in de presale, terwijl 15% en 10% naar marketing, CEX-vermeldingen en ontwikkeling gaat.

De rest gaat naar de liquiditeitsvoorzieningen en de concurrentiepool. In tegenstelling tot veel andere tokens zal Memeinator elk kwartaal een tokenburn ondergaan, in een poging de waarde ervan te verhogen. Een tokenburn is een situatie waarbij tokens in een portemonnee worden geplaatst die niet kan worden ontgrendeld. Volgens de routekaart zullen ze ook staking en exclusieve NFT’s introduceren. Memeinator-tokens (MMTR) zijn hier te koop.