Bitcoin opgewaardeerd naar bullmarkt, Shiba Memu presale onderstreept risicobereidheid

De prijzen van cryptocurrency zijn al een tijdje aan het stijgen, maar dat zou kunnen veranderen. Volgens investeringsonderzoeksbureau ByteTree betreedt Bitcoin een ‘stille bullmarkt’. Dit rapport komt wanneer Bitcoin rond de $28.000 schommelt, te midden van een verbeterd sentiment. Elders stapelen investeerders Shiba Memu op, waarbij de presale $3,65 miljoen heeft opgebracht. Toont dit een groeiende honger naar risicovolle weddenschappen?

Bitcoin als veilig alternatief voor obligaties

ByteTree heeft Bitcoin een “bullish” marktvooruitzicht gegeven ten opzichte van een eerdere “neutrale” rating. Het bedrijf zegt dat duurzame winsten in Bitcoin en cryptocurrencies later dit jaar kunnen optreden. Volgens ByteTree is de corrigerende fase van Bitcoin al voorbij, waardoor er sprake is van een bullish trend. Er zijn belangrijke dingen bij deze voorspelling.

Fundamenteel profiteert Bitcoin van de stijgende rentetarieven. De laatste tijd is de rente op obligaties gestegen, in overeenstemming met het verkrappingsbeleid van de Fed. De hoge rentetarieven hebben geresulteerd in een lage vraag naar traditionele activa zoals aandelen. Ter vergelijking: Bitcoin is eerder gestegen dan gedaald.

ByteTree’s CIO Charles Morris zegt dat de reactie van Bitcoin blijk geeft van scepsis bij obligatiebeleggingen. Wanneer de rente een piek bereikt, kan dit leiden tot een koersdaling in de obligaties en tot een uitverkoop. Deze projectie heeft geleid tot een stijging van de belangstelling voor Bitcoin als veilig alternatief voor obligaties.

Technisch gezien heeft Bitcoin sinds maart 2023 boven de $25.000 gestaan. Dit niveau was een belangrijke weerstand tussen mei 2022 en maart 2023. Morris gelooft dat als Bitcoin dit niveau vasthoudt, er een bullish markt zal ontstaan. In de tussentijd zegt de analist dat de lichte uitverkoop van Bitcoin, die deze week onder de $28.000 daalde, zou kunnen voortduren. De uitverkoop zou van korte duur zijn.

De presale van Shiba Memu onderstreept risicovolle beleggingen

Shiba Memu, een opkomende meme-gigant voor zelfmarketing, verkoopt sterk in de presale. Met een opbrengst van meer dan $3,65 miljoen suggereert de presale dat investeerders nog niet klaar zijn met risicovolle investeringen.

Shiba Memu wil een revolutie teweegbrengen in het meme-investeringslandschap door duurzaamheid te brengen. Met behulp van kunstmatige intelligentie zal Shiba Memu zichzelf op de markt brengen op sociale forums. Het zelfmarketingconcept maakt het mogelijk om hype en online chatter te genereren, een sleutelelement voor de populariteit van meme coins.

Analisten hebben het gebruik van AI van Shiba Memu geprezen als een game-changer. AI wordt steeds vaker gebruikt en de cryptocurrency-markt blijft niet achter. Met marktanalyses, machine learning en sentimentanalyse wil Shiba Memu krachtig zijn. Als zodanig kan het concurreren met meme-collega’s, die de schuld krijgen van een gebrek aan duurzaamheid en investeringswaarde.

Hoe aantrekkelijk is Shiba Memu?

Shiba Memu zou aantrekkelijk kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar langetermijnwaarde in meme-investeringen. Door de historische prijsactie van meme-cryptocurrencies kunnen de winsten oplopen tot wel 10x of 50x. Met het enthousiasme dat Shiba Memu heeft gegenereerd, bestaat de verwachting dat dergelijke marges kunnen worden bereikt.

De sociale dynamiek van Shiba Memu is ook een toegevoegde waarde voor andere meme-cryptocurrencies. Het project beschikt over een geavanceerd AI-dashboard. Via het dashboard kunnen gebruikers realtime updates krijgen en op de hoogte blijven van de nieuwste trends op het gebied van marketing. Gebruikers kunnen ook gesprekken voeren met de AI, vragen stellen en feedback genereren. De sociale dynamiek zou de sentimentwaarde van Shiba Memu kunnen vergroten en ervoor kunnen zorgen dat het het gesprek van de dag wordt. Daarmee zou de waarde omhoog kunnen schieten.

En dat is nog niet alles. Een uitzetfunctie die wordt gelanceerd zal de Shiba Memu-gemeenschap ten goede komen. Naast het verdienen van opbrengst, kunnen ingezet tokens gebruikers in staat stellen een bijdrage te leveren aan het Shiba Memu-project. Ze kunnen onderwerpen, websites en hulpmiddelen voorstellen die de levensvatbaarheid en marketing van het project kunnen vergroten. Gebruikers worden beloond voor hun feedback.

Waarom Shiba Memu in de presale kopen?

De presale van Shiba Memu is ontworpen om vroege investeerders aan te trekken. Dankzij de tokenomics kan SHMU dagelijks om 18.00 uur GMT stijgen. Aan het einde van de presale krijgen vroege investeerders tokens die hoger gewaardeerd zijn dan ze gekocht hebben. Als dit de juiste gelegenheid is, zijn token te koop via de website van het project.