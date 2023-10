PepsiCo Inc (NASDAQ: PEP) opende dinsdag iets lager, ook al rapporteerde het marktkragende resultaten voor het fiscale derde kwartaal.

PepsiCo gaf ook solide richtlijnen uit

De prijsactie is vooral interessant gezien het feit dat de drankengigant ook positieve verwachtingen voor de toekomst heeft afgegeven.

PepsiCo voorspelt nu een groei van 13% op jaarbasis van de kernwinst per aandeel tot $7,54 dit jaar. Het herhaalde ook zijn eerdere vooruitzichten voor een organische omzetstijging van 10% in het boekjaar 2023. Bij CNBC’s “Squawk Box” zei Hugh Johnston, de Chief Financial Officer van PepsiCo, vandaag:

Ik denk dat we als bedrijf steeds beter presteren naarmate we opnieuw in het bedrijf investeren. Er gebeurt daar veel goede innovatie. Het is op dit moment echt een goede, brede kracht.

De multinational zag de verkoop van dranken en voedingsmiddelen in het onlangs afgesloten kwartaal wereldwijd met 8,0% en 9,0% stijgen. De financiële chef zei ook dat de uitgaven aan reclame en marketing goed lonen.

Waarom hebben de aandelen van PepsiCo het al maanden moeilijk?

Dinsdag verbeterde PepsiCo ook zijn verwachtingen voor het boekjaar 2024. Het verwacht nu een groei van bijna 6,0% in de organische omzet en een procentuele stijging van de gecorrigeerde winst met hoge eencijferige cijfers volgend jaar.

Op het moment dat we dit schrijven zijn de PepsiCo-aandelen 18% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt sinds het begin van het jaar. CFO Johnston zei:

Ik denk dat het de rente is. Tot op zekere hoogte is het de kracht van de dollar. Nu die 10-jaarsrente 4,0% tot 5,0% bedraagt, zijn er meer alternatieve beleggingen. Maar je krijgt nergens groei zoals je die bij ons krijgt.

Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight” rating voor de voedingsmiddelen- en drankenaandelen.

Opmerkelijke cijfers in de publicatie van de PepsiCo Q3-winstcijfers

Inkomsten $3,09 miljard, vergeleken met $2,70 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook van $1,95 naar $2,24

Aangepaste EPS gedrukt op $2,25 volgens het persbericht

De netto-omzet steeg jaar-op-jaar met 6,7% tot $23,45 miljard

De consensus was $2,15 per aandeel op een omzet van $23,41 miljard

Het winstrapport komt slechts enkele dagen nadat Walmart gewichtsverliesmedicijnen aanhaalde, omdat het een daling rapporteerde in de verkoop van voedsel en dranken met veel calorieën. Financiënchef Johnston van PepsiCo voegde toe:

We bestuderen het nauwgezet, maar we zien het helemaal niet in onze cijfers. Nul op dit punt. Ik denk dat het vrij langzaam zal worden aangenomen en dat zal ons de tijd geven om onze portefeuille te ontwikkelen.

Ten slotte bevestigde Hugh Johnston dat de PepsiCo-consument nog steeds veerkrachtig bleef in de nasleep van de stijgende olieprijzen.