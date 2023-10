Birkenstock daalde met ruim 10% toen het woensdag op de New York Stock Exchange debuteerde. Op het moment van schrijven wordt het verhandeld tegen $41 – een dag nadat het zijn beursintroductie op $46 had gewaardeerd.

CEO van Birkenstock besprak de beursgang op CNBC

Bij de huidige aandelenkoers heeft de schoenengigant een waardering van $8,32 miljard, tegenover $9,2 miljard waar het bedrijf oorspronkelijk naar streefde. Bij CNBC’s “Squawk on the Street” zei Oliver Reichert, de Chief Executive van Birkenstock, vandaag:

Het beste voor het merk zou zijn dat het familiebedrijf blijft. Maar binnen het gezin waren er veel problemen. We gaan dus voor de op één na beste optie, en dat is openbaar maken en het merk teruggeven aan mensen.

Birkenstock zag zijn omzet tussen boekjaar 2020 en boekjaar 2022 met maar liefst 70% groeien. Belangrijker nog was dat CEO Reichert woensdag zijn vertrouwen uitsprak dat de genoemde groei duurzaam is.

Het Duitse merk heeft via de beursintroductie 495 miljoen dollar opgehaald, waarmee het de schulden wil verlagen.

Birkenstock heeft nog veel ruimte om te groeien

Birkenstock heeft zijn direct-to-consumer-strategie goed uitgevoerd, waardoor de marges tot ongeveer 60% zijn gestegen. Het schoenenbedrijf schreef in boekjaar 2018 slechts 18% van zijn totale omzet toe aan DTC, tegenover 38% in boekjaar 2022.

Toch is Alex Smith van Third Bridge ervan overtuigd dat er meer ruimte is om te groeien. Birkenstock zou bijvoorbeeld zijn voetafdruk kunnen uitbreiden buiten zijn thuiscontinent Europa en de Verenigde Staten.

Bovendien zou het Duitse merk ook zijn klantenbestand kunnen diversifiëren, dat momenteel wordt gedomineerd door vrouwen, vertelde hij klanten woensdag in een onderzoeksnota.

Ten slotte is het vermeldenswaard dat de huidige waardering van 8,32 miljard dollar bijna het dubbele is van wat Birkenstock waard was in 2021, toen L Catterton er een meerderheidsbelang in nam.