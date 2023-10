De prijs van Chainlink (LINK) kwam woensdag onder druk te staan na een grote doorbraak in de tokenisatie-industrie. De munt trok zich terug naar een dieptepunt van $7,15, het laagste niveau sinds 25 september. Het is deze maand met meer dan 12% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

Chainlink is een van de meest populaire netwerken in de tokenisatie-industrie geworden. Het netwerk biedt bedrijven en organisaties via de CCIP-functie tools om hun activa te tokeniseren.

Chainlink werkt samen met bedrijven als ANZ Bank en Swift om deze industrie te versterken. Swift is een belangrijke speler in de financiële dienstverlening, omdat het duizenden banken met elkaar verbindt en elke dag miljarden dollars verwerkt.

Veel bedrijven werken nu aan tokenized assets. De London Stock Exchange (LSEG) heeft onlangs aangekondigd dat het naar de volgende fase van het tokeniseren van het platform gaat. Het doel zal zijn dat de beurs zijn aandelen internationaal aan een breder publiek zal aanbieden.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7I4IDojhJku0026amp;pp=ygUWdG9rZW5pemF0aW9uIGV4cGxhaW5lZA%3D%3D

Het meest recente tokenisatienieuws kwam woensdag naar buiten toen JPMorgan zijn blockchain-onderpandnederzetting debuteerde. De transactie, die plaatsvond in het Tokenised Collateral Network (TCN), hielp Blackrock om aandelen in een van zijn geldmarktfondsen om te zetten in digitale tokens. Vervolgens verplaatste het ze naar Barclays, de tegenpartij bij de transactie.

JPMorgan voerde deze transactie uit via zijn Onyx Digital Assets. Het hoopt dat deze tokenisatietechnologie zal helpen kosten te besparen en de transactiesnelheden in zijn netwerk te verhogen. Dit is een opmerkelijke mijlpaal omdat JPMorgan qua activa de grootste bank in de VS is en biljoenen dollars per maand verplaatst.

Daarom is de kans groot dat andere bedrijven in de sector tokenisatie zullen omarmen indien JPMorgan succesvol is.

JPMorgan heeft Chainlink niet gebruikt voor deze transactie. Chainlink zal er echter van profiteren als meer bedrijven de technologie omarmen. Een belangrijk verkoopargument is dat Chainlink over een beproefde technologie en partnerschappen beschikt met organisaties als Swift en Depository Trust Company.

Chainlink is ook een goed verbonden bedrijf dat Eric Schmidt als bestuurslid telt. Schmidt, een miljardair, staat erom bekend Google van een klein bedrijf naar ‘s werelds grootste zoekmachinebedrijf te leiden.