De auto-industrie maakt grote veranderingen door nu de wereld overgaat op elektrische voertuigen (EV). Zo is het aantal autobedrijven de afgelopen jaren snel gegroeid.

In de Verenigde Staten is Tesla Model Y dit jaar het vierde best verkochte voertuig geworden. Dit is opmerkelijk omdat het voertuig pas een paar jaar geleden op de markt werd gebracht. Ook andere merken, zoals Tesla Model Y en Rivian, winnen aan marktaandeel.

China, de grootste markt ter wereld, ondergaat ook veranderingen nu bedrijven als Byd, Nio, Xpeng en Li Auto traditionele merken verdringen. Er zijn nu meer dan 100 EV-bedrijven in China.

Ik geloof dat veel kleine EV-bedrijven de komende jaren niet meer zullen bestaan vanwege de toenemende verliezen en de uitdagingen die de sector met zich meebrengt. Dit zijn enkele van de EV aandelen die je het beste kunt vermijden.

Faraday Future

Faraday Future (NASDAQ: FFIE) is een EV-bedrijf dat luxemerken bouwt in de Verenigde Staten. Het bedrijf is een geldverbrander geweest die in 2019, 2020, 2021 en 2022 ruim $1,4 miljard heeft verloren. Het nettoverlies in de afgelopen twaalf maanden bedroeg ruim $577 miljoen.

Faraday Future is nu op zoek naar meer geld terwijl het de productie van zijn voertuigen wil opvoeren. Vorige week zei de oprichter van het bedrijf in een verklaring dat het bedrijf zijn best deed om een strategische investeerder te vinden. Dit zal niet eenvoudig zijn in een tijdperk waarin kortlopende obligaties een rendement van meer dan 5% opleveren.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat het contante geld van Faraday Future is gedaald van $31,8 miljoen in het eerste kwartaal naar $17,9 miljoen. Zoals Rivian heeft laten zien, hebben EV-bedrijven miljarden dollars nodig om de productie op te voeren. Rivian heeft de afgelopen jaren al meer dan 6 miljard dollar verbrand en heeft recentelijk weer extra geld opgehaald.

Mullen Automotive

Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) is een ander EV-aandeel dat je moet vermijden. Net als Faraday Future heeft het bedrijf de afgelopen jaren geld verbrand. Dat deed het via zijn interne activiteiten en de overnames van Bollinger Motors en Electric Last Mile Solutions (ELMS).

Mullen Automotive heeft nog steeds een goede kaspositie op de balans. Het sloot het afgelopen kwartaal af met $214 miljoen aan contanten en kortetermijninvesteringen. Het heeft nu besloten een deel van dit geld te gebruiken om zijn aandelen terug te kopen, een stap die volgens mij niet logisch is omdat bedrijven aandelen terugkopen met behulp van hun vrije kasstroom.

Deze fondsen zullen snel opraken, aangezien Mullen in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van meer dan $300 miljoen leed. Daarom verwacht ik dat het aandeel MULN nog lange tijd onder druk zal blijven staan.

Canoo

De aandelenkoers van Canoo (NASDAQ: GOEV) bevindt zich al een tijdje in een bearish trend. De koers is gedaald van $25 in 2020 naar minder dan $0,50 vandaag. Dit gebeurde terwijl het bedrijf geld bleef verbranden terwijl het zich klaarmaakte voor de levering van voertuigen. Canoo heeft de afgelopen vier kwartalen ruim $500 miljoen verloren.

De voordelen van Canoo zijn dat het zijn verliezen beperkt en dat het een enorme orderachterstand heeft. Bovendien richt het zich, in tegenstelling tot Faraday Future, op een nichemarkt in de bezorgsector. Dit maakt het een beter bedrijf dan FFIE en Mullen.

De uitdaging voor Canoo is dat de balans niet sterk genoeg is om deze projecten te financieren. Het eindigde het afgelopen kwartaal met slechts $5 miljoen en de opgelopen kosten bedroegen ruim $44,6 miljoen.

Workhorse Group

De aandelenkoers van Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) is gedaald van $42,80 in 2021 naar $0,44. De uitdagingen van het bedrijf zijn dezelfde als die van de andere drie. Er zijn veel contanten verbrand en het vinden van financiering zal moeilijk zijn.

Het had in het tweede kwartaal van vorig jaar ruim $140 miljoen aan contanten en $62,4 miljoen in dezelfde periode dit jaar. Het bedrijf boekt ruim $23 miljoen aan kwartaalverliezen. Daarom zal het extra kapitaal moeten aantrekken om zijn activiteiten te financieren.