Memeinator (MMTR) stijgt, zelfs nu oorlog tussen Israël en Hamas de markten beïnvloedt

De bredere cryptomarkt ziet een prijsdaling nu de geopolitieke risico’s toenemen voor een nieuw conflict in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas. Dit komt op het moment dat de aandelenkoersen inzakken als gevolg van Israëls poging om Hamas de oorlog te verklaren, waarbij de dreiging van de onrust overslaat op andere groepen. Deskundigen waarschuwen dat de financiële markten nieuwe neerwaartse druk kunnen ondervinden.

Maar terwijl Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) dalen tot respectievelijk onder de $27.300 en $1.580, gaat de presale van het nieuwe crypto-token Memeinator (MMTR) door.

Dit is wat dit nog meer tot het crypto-token maakt om in de gaten te houden, zelfs als investeerders de zich ontvouwende stand van zaken in het Midden-Oosten afwegen.

The Memeinator – een unieke meme-coin benadering

De Memeinator keert terug naar een wereld die is verwoest door zwakke meme-coins en oordeelt over deze tokens terwijl het ecosysteem wordt gereinigd voor een nieuw tijdperk, aangedreven door de nieuwste kunstmatige intelligentie.

Dat is het doel van de Memeinator: een nieuw project waarvan het oorspronkelijke token MMTR een meme-coin is die is ontworpen om een deflatiemechanisme te volgen. Het is geïnspireerd op de klassieke Terminator 2: Judgment Day-film uit de jaren negentig, een visie die het wil loslaten op alle zwakke memesfeerprojecten. Het project heeft bij zijn debuut op de markt een marktkapitalisatie van $1 miljard voor ogen.

Volgens de whitepaper wil de Memeinator nut bieden aan de meme-coin gemeenschap die grotendeels ontgoocheld is door bestaande projecten.

In tegenstelling tot bestaande honden-, kikker- of andere op meme geïnspireerde crypto-tokens, zal de Memeinator niet afhankelijk zijn van hypes om tractie te genereren. Het komt gewapend en klaar om zich een weg naar de top te vechten via een tokenhulpprogramma dat niet wordt aangeboden door bestaande memes. Dat omvat staking, NFT’s en een AI-aangedreven Meme Warfare-spel. Het is een opwindend pakket dat de beleggersgemeenschap doet watertanden over mogelijke toekomstperspectieven, inclusief de MMTR-prijs.

Nadat het project kort na de lancering de grens van $500.000 gepasseerd was, heeft het meer dan $675.000 aangetrokken van wereldwijde investeerders. De kracht van deze presale duidt op vertrouwen in het project, een factor waarop de bulls zouden kunnen meeliften als het marktsentiment omslaat.

Memeinator presale prijs

Zoals hierboven opgemerkt, is Bitcoin onder de $27.300 gedaald en Ethereum onder de $1.580, omdat de cryptocurrency-markt een weerspiegeling is van de bredere financiële markten als reactie op de oorlog tussen Israël en Hamas. Onder de meme-coins heeft Dogecoin de afgelopen week bijna 4% verloren om onder de $0,060 te handelen.

Ondertussen blijft de presale van Memeinator stijgen, waarbij fase 3 op woensdag 11 oktober bijna uitverkocht was. Volgens een update van het project was er nog maar 20k MMTR – het native token – over voordat de prijs met meer dan 5% zal stijgen van $0,0112 in de huidige fase tot $0,0118 in fase 4.

De prijs zal gedurende de rest van de presale fase stijgen tot $ 0,049. Geïnteresseerde cryptoliefhebbers kunnen profiteren van de relatief lage instapniveaus die de tokenverkoop biedt om zichzelf te positioneren voor een potentiële piek wanneer de MMTR op de beste DEX- en CEX-handelsplatforms terechtkomt.

