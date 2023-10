Canon: Dit Nikkei 225-bedrijf wil de volgende ASML worden

Japanse aandelen hebben het dit jaar goed gedaan toen lokale en buitenlandse investeerders – waaronder Warren Buffett – kozen voor de aandelenmarkt. De Nikkei 225– en Topix-indices zijn dit jaar naar hoogtepunten van meerdere decennia gestegen.

De focus verschuift naar Canon

Hoewel de meeste Nikkei 225-indexbedrijven het dit jaar goed hebben gedaan, richten beleggers zich nu op Canon. Canon is een bedrijf dat bekend staat om zijn camera’s, printers en medische beeldverwerkingsoplossingen.

De aandelenkoers van Canon is dit jaar enorm gestegen omdat het bedrijf een van de grootste technologie-industrieën wil ontwrichten. Het aandeel steeg in juni van dit jaar naar het hoogste punt van het jaar tot nu toe van ¥3.860, zo’n 42% boven het dieptepunt van januari.

De belangrijkste reden voor de stijging is dat het bedrijf een nieuwe ruimte betreedt die nu wordt gedomineerd door ASML, het gigantische technologiebedrijf. ASML is het enige bedrijf ter wereld dat lithografieproducten bouwt voor halfgeleiderbedrijven.

Het voornaamste product is een zware machine ter grootte van een bus, die ruim 200 miljoen dollar kost. Het wordt gekocht door grote bedrijven als Taiwan Semiconductors en GlobalFoundries. Vanwege de complexiteit ervan is geen enkel ander bedrijf in de branche in de buurt gekomen om dit te vervangen.

Dit is waar Canon in beeld komt. Het bedrijf heeft onlangs een nieuwe branchegerichte bedrijfsstructuur onthuld die zich richt op de branche. Het heeft nu de FPA-1200NZ2C onthuld die halfgeleiders kan produceren die zo dun zijn als 2 nanometer. Apple’s recente A17 Pro is een chip van 3 nanometer.

Canon betreedt een sector die een sterke groei doormaakt nu landen zich haasten om onafhankelijk van halfgeleiders te worden. De VS en de Europese Unie hebben stimuleringsprogramma’s ter waarde van meerdere miljarden dollars onthuld om bedrijven te overtuigen.

Bedrijven als Intel, TSMC en GlobalFoundries investeren nu miljarden om hun capaciteit naar andere landen zoals de VS en Duitsland te vergroten. China werkt ook aan het opbouwen van zijn capaciteit naarmate zijn banden met westerse landen sterker worden.

Zorgen voor Canon

De intrede van Canon in de branche is goed nieuws voor gieterijbedrijven. Ten eerste geeft het hen de mogelijkheid om te onderhandelen met ASML, dat een monopolie heeft in de sector. Het is nog onduidelijk hoeveel het product van Canon gaat kosten.

Er zijn echter enkele zorgen voor Canon, omdat het ASML naast elkaar wil laten bestaan en niet wil onttronen. Voor zulke enorme investeringen zullen gieterijen waarschijnlijk de voorkeur blijven geven aan de ASML-producten die ze kennen en waar ze van houden.

De andere zorg is dat de halfgeleiderindustrie een ‘boom and burst’-cyclus zou kunnen doormaken. De aanhoudende investeringen zouden de markt de komende jaren kunnen verzadigen naarmate het aanbod toeneemt.

Er zijn tekenen dat dit al gebeurt. Er gaan bijvoorbeeld geruchten dat ASML de productie zal terugschroeven omdat de vraag naar zijn extreme EUV-lithografieproduct afneemt naarmate de vraag van Apple afneemt. Dit verklaart waarom de aandelenkoers van Canon met 5,5% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.