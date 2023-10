Rivian (RIVN), Fisker (FSR) aandelen: slecht nieuws van Ford

De aandelenkoersen van Rivian (NASDAQ: RIVN) en Fisker (NYSE: FSR) stonden de afgelopen maanden onder druk. Het aandeel RIVN is onder de $20 gedaald en bevindt zich dit jaar 31% onder het hoogste niveau. Op dezelfde manier werd het aandeel Fisker verhandeld tegen $6,23, ook ruim 28% lager dan het YTD-hoogtepunt.

Slecht nieuws voor EV’s

Er zijn steeds grotere risico’s dat de markt voor elektrische voertuigen (EV) vertraagt, zelfs nu regeringen in China, de VS en Europa hun stimuleringsmaatregelen voortzetten. Eén reden hiervoor is dat de concurrentie de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

Vorige week gepubliceerde gegevens lieten zien dat de verkoop van elektrische voertuigen in de VS in het tweede kwartaal naar een recordhoogte van 313.000 is gestegen. Dat was een sterke stijging van 50% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

KBB, die het rapport publiceerde, wees op meer variëteiten, hogere voorraadniveaus en neerwaartse prijsdruk. Tegelijkertijd begint Tesla marktaandeel te verliezen, terwijl bedrijven als Ford, Hyundai en Chevrolet marktaandeel winnen.

Er zijn echter tekenen dat de sector vertraagt. Ten eerste hebben de meeste bedrijven, waaronder Tesla, dit jaar enorme prijsverlagingen aangekondigd. Hoewel deze prijsverlagingen bedoeld zijn om het marktaandeel te vergroten, zijn het ook tekenen dat de vraag afneemt.

Een ander teken, dat slecht nieuws betekent voor EV-bedrijven als Rivian en Fisker, komt van Ford. Volgens de WSJ overweegt Ford om de ploegendiensten in zijn F-150 Lightning-fabriek te verminderen.

Een vakbondslid van Ford werd door WSJ geciteerd en zei dat de verkoop van het Lightning-product was gedaald. De EV-verkopen van Ford daalden in het derde kwartaal met ruim 45%. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf zijn ambities om tegen eind 2026 meer dan 2 miljoen elektrische voertuigen te bouwen, verlaagd.

Het besluit om de EV-productie terug te dringen komt op een moment dat het bedrijf zich meer gaat richten op voertuigen met interne verbrandingsmotor (ICE), die het bescheiden goed doen. De WSJ merkte op dat het bedrijf zijn ICE-productie wil vergroten.

Gevolgen voor Rivian en Fisker

Fisker versus Rivian aandelen

De acties van Ford zijn slecht nieuws voor andere kleinere EV-bedrijven zoals Rivian en Fisker. Terwijl de leveringen van Rivian in het derde kwartaal stegen, betekent dit dat de activiteiten op de korte termijn zullen vertragen.

Ten eerste is Rivian actief in een soortgelijke sector als Ford. De Rivian R1T-truck is een van de grootste concurrenten van Ford’s Lightning. Hij is ook duurder, wat betekent dat de vertraging steiler zou kunnen zijn dan die van Ford. Rivian R1T begint bij $79.000, terwijl Ford Lightning begint bij $52.000.

De terugtrekking van Ford op het gebied van elektrische voertuigen betekent ook dat Fisker uiteindelijk een langzamere groei zal zien naarmate het bedrijf zijn supersnelle groei achter zich laat. Zoals ik al eerder heb geschreven, wil Fisker dit jaar tussen de 20.000 en 23.000 voertuigen bouwen. De meeste van deze voertuigen zullen de achterstand van ruim 65.000 voertuigen gaan opvullen.

Het is ook vermeldenswaard dat andere EV-bedrijven zoals Nio, Xpeng en Byrd ook een trage groei hebben laten zien, wat wijst op een breder probleem op de markt.