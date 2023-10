De Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) korting op de Net Asset Value (NAV) daalde naar het laagste niveau in 2023, omdat de hoop dat de Securities and Exchange Commission (SEC) een Bitcoin ETF zal accepteren steeg.

De korting van GBTC ten opzichte van de NAV bereikte eerder dit jaar een dieptepunt na een daling van bijna 50% en vertoont sindsdien een stijgende trend. De rally versnelde onlangs nadat Grayscale een grote rechtszaak had gewonnen tegen de SEC, die het verzoek van Grayscale om het in een spot-ETF om te zetten had afgewezen.

De SEC besloot afgelopen vrijdag niet in beroep te gaan tegen de rechtszaak. Analisten zijn daarom van mening dat de kans groot is dat het fonds het fonds later dit jaar zal accepteren. Grayscale hoopt dat de conversie zal helpen de korting op de NAV te verlagen.

De uitdaging voor Grayscale is dat de conversie naar een spot-ETF de omzet zal verlagen. Grayscale rekent een beheervergoeding van 2% aan, wat aanzienlijk hoger is dan wat andere ETF’s in rekening brengen.

De korting werd maandag opnieuw kleiner nadat verschillende nieuwssites meldden dat de SEC de ETF-aanvraag van Blackrock had geaccepteerd. Dat rapport duwde Bitcoin naar een meermaandelijks hoogtepunt van $29.000.

Analisten zijn van mening dat de SEC uiteindelijk om twee belangrijke redenen zal besluiten een Bitcoin ETF-fonds goed te keuren. Ten eerste hebben bedrijven als Blackrock en Franklin Templeton toezichtmaatregelen ingevoerd die marktmanipulatie zullen verminderen.

Ten tweede zal de SEC ernaar streven een nieuwe crypto-rechtszaak te voorkomen nadat zij dit jaar twee grote rechtszaken heeft verloren. Het verloor een rechtszaak tegen Ripple en die van Grayscale.

Sommige analisten verwachten dat de goedkeuring van een Bitcoin ETF zal leiden tot meer vraag naar BTC, wat de prijs zal opdrijven. Zij geloven dat deze hoop ervoor heeft gezorgd dat Bitcoin de afgelopen maanden boven de $25.000 is gebleven.

Anderen zijn van mening dat eventuele winsten van korte duur zullen zijn. Ze citeren de kortetermijnpop die plaatsvond na de lancering van de Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO).