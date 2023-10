Wyndham Hotels & Resorts Inc (NYSE: WH) steeg vandaag met meer dan 10% nadat Choice Hotels International Inc (NYSE: CHH) een vijandig bod aankondigde om ‘ s werelds grootste hotelfranchisegever over te nemen.

Choice CEO besprak het vijandige bod op CNBC

Copy link to section

Choice Hotels heeft het hotelbedrijf gewaardeerd op $9,8 miljard (inclusief schulden) of $90 per aandeel – een premie van 30% ten opzichte van de vorige sluiting.

Het bedrijf met het hoofdkantoor in Rockville zei dat het vanochtend had besloten zijn voorstel openbaar te maken nadat Wyndham ervoor had gekozen zich terug te trekken uit de gesprekken die sinds april 2023 gaande waren. Bij de “Squawk Box” van CNBC zei CEO Patrick Pacious vandaag:

“We denken dat hierdoor een toonaangevend hotelplatform ontstaat dat veel waarde toevoegt aan onze franchisenemers en onze gasten, en we denken dat dit een echte kans is voor beide groepen aandeelhouders.“

Vorig jaar besteedde Choice ook ongeveer $675 miljoen aan de overname van Radisson Hotel Group Americas. De hotelaandelen zijn op het moment van schrijven bijna 5,0% gedaald.

Choice is niet van plan het bod nog verder te verhogen

Copy link to section

Choice heeft voorgesteld om meer dan de helft ($49,50) contant aan de Wyndham-aandeelhouders te betalen en de rest in aandelen – en heeft geen plannen om het bod verder te verhogen dan $90 per aandeel.

Dinsdag nodigde de Chief Executive Wyndham Hotels uit om “opnieuw deel te nemen” aan de discussies, waarbij hij herhaalde dat het aanbod “overtuigend” is met synergieën die waarschijnlijk vrij snel gerealiseerd zullen worden.

Hij is ervan overtuigd dat de combinatie ook zal resulteren in “lagere operationele kosten” en een beter beloningsprogramma. Wyndham is er echter van overtuigd dat het voorstel niet alleen zijn activiteiten onderwaardeert, maar waarschijnlijk ook op toezicht zal stuiten.

Vóór de ontwikkeling op dinsdag handelden de aandelen van Wyndham tegen ongeveer dezelfde prijs als waarmee ze in 2023 begonnen.