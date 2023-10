Lido stopt met staking van Solana na DAO-stemming

Lido Finance, een toonaangevend gedecentraliseerd protocol voor liquide staking met een totale waarde van meer dan $14 miljard (TVL), heeft aangekondigd te stoppen met de stakingdiensten voor Solana (SOL). Lido’s uitbreiding in het proof-of-stake-ecosysteem werd voor het eerst aangekondigd voor Solana in mei 2021.

Lido on Solana stopt

Concreet is het staken van SOL op Lido officieel gesloten voor nieuwe gebruikers. Ondertussen zullen houders van Lido Staked SOL (stSOL) stakingbeloningen blijven verdienen gedurende de gefaseerde uitschakelperiode. Lido op Solana ondersteunt ook het ongedaan maken van stSOL via de frontend van het protocol tot 4 februari 2024, wanneer de service alleen toegankelijk zal zijn via de Command Line Interface (CLI).

De stap komt nadat een gemeenschapsstemming een voorstel van het ontwikkelaarsteam van Lido on Solana heeft aangenomen, aldus een blogaankondiging. Het team van Lido schreef:

“De zonsondergang van Lido on Solana komt nadat een voorstel aan de Lido DAO was gedaan door P2P Validator (het Lido on Solana-ontwikkelingsteam), waarin de prestaties, uitdagingen en toekomstperspectieven van Lido on Solana werden geschetst.”

Het voorstel van de P2P Validator voorzag twee scenario’s voor het project: óf Lido op Solana laten doorgaan, maar “met financiële steun van de Lido DAO”, óf de ondersteuning beëindigen. De Lido DAO community stemde ervoor om de inzetoperaties op Solana stop te zetten, zoals vermeld in de aankondiging.

“Hoewel deze beslissing moeilijk was in het licht van de vele sterke relaties binnen het ecosysteem van Solana, werd het als een noodzaak beschouwd voor het voortdurende succes van het bredere Lido-protocol-ecosysteem”, voegde ze eraan toe.

Volgens het P2P-team kostte het opzetten en exploiteren van de Lido on Solana-service ongeveer $700.000. De uitdagende marktomstandigheden en andere factoren hadden echter geresulteerd in een verlies van meer dan $ 480.000. Om door te gaan zou aanzienlijke financiële inbreng van de DAO nodig zijn geweest, en dat is waar de gemeenschap tegen stemde met bijna 93% van de LDO-tokens (65 miljoen van de 70,1 miljoen).

Uit gegevens van DeFiLlama bleek dat de totale waarde (TVL) van SOL op Lido op dinsdag 17 oktober ongeveer $55,8 miljoen bedroeg. Dit vertegenwoordigde slechts 0,39% van de Lido TVL en is een aanzienlijke daling ten opzichte van de piek van $440 miljoen die in april vorig jaar werd opgetekend.