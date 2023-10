Pi Network, de populaire maker van Pi Coin, kondigde dinsdag een belangrijke mijlpaal aan. In een verklaring lanceerde het bedrijf Staked Direct Messages op de chatapplicatie van het platform.

Pi Network lanceert uitgezette berichten

De nieuwe functie geeft leden van Pi Network, in de volksmond bekend als pioniers, de mogelijkheid om via directe berichten toegang te krijgen tot elk individu in het ecosysteem. Ze zullen dat doen door hun Pi Coins in te zetten, waardoor de utility van de crypto wordt gecreëerd.

Pi Network, opgericht in 2019, heeft zijn ecosysteem de afgelopen jaren laten groeien. Ze hebben de Pi Browser al gelanceerd, die door miljoenen mensen is gedownload.

Meest recentelijk lanceerden ze het Fireside Forum, een sociaal netwerk in het ecosysteem. Het sociale medianetwerk gebruikt de Pi-munt om gezonde interacties op het platform te garanderen. Volgens de ontwikkelaars heeft het platform sinds de lancering een paar maanden geleden een sterke populariteit gewonnen. In een verklaring zei Dr. Chengdiao Fan, een van de medeoprichters:

“Staked DMs is de poging van Pi Network om aan deze behoefte te voldoen door leden in de Pi Network-gemeenschap de mogelijkheid te bieden elkaar rechtstreeks één-op-één berichten te sturen. En dankzij het Web3-mechanisme dat is ontworpen om constructieve verbindingen te signaleren en tegelijkertijd ongewenste communicatie te beteugelen, kan het uiteindelijk de DM-spamproblemen oplossen die vaak voorkomen op Web2-platforms, terwijl het tegelijkertijd meer toegankelijkheid mogelijk maakt.”

Groei van het Pi Network-ecosysteem

Naast zijn browser en Fireside Forum stimuleert Pi Network ontwikkelaars ook om apps in zijn ecosysteem te bouwen via zijn hackathons. Ontwikkelaars hebben apps gemaakt in belangrijke sectoren zoals sociale media, gedecentraliseerde financiën en zelfs gaming.

Om te beginnen is Pi Network een cryptocurrency die de industrie wil ontwrichten. Het doet dat door de manier te vereenvoudigen waarop mensen digitale valuta minen. In tegenstelling tot Bitcoin, waarvoor geavanceerde computers nodig zijn, kunnen Pi-gebruikers met elke smartphone minen.

Pi Network is door de jaren heen ongelooflijk populair geworden. De applicatie heeft meer dan 50 miljoen downloads in Android, terwijl het Twitter-platform meer dan 2 miljoen volgers heeft. Cardano heeft daarentegen 1,3 miljoen volgers, terwijl Tron 1,4 miljoen heeft.

Pi Coin kan niet worden uitgegeven of omgezet in fiatvaluta, aangezien het token de afgelopen twee jaar in een afgesloten hoofdnet heeft gestaan. Volgens de ontwikkelaars is dit afgesloten hoofdnet nodig omdat ze de KYC in het ecosysteem blijven verifiëren.