Reddit beëindigt community-puntenprogramma, tokens MOON, BRICK en DONUT dalen

In een recente aankondiging heeft Reddit een besluit aangekondigd om zijn Community Points-programma af te bouwen. Na de aankondiging zijn de bijbehorende op Ethereum gebaseerde ERC-20-tokens MOON, BRICK en DONUT getuige geweest van een scherpe waardedaling.

De langlopende, op blockchain gebaseerde beloningsservice, ‘Community Points’, die drie jaar geleden begon om positieve betrokkenheid te stimuleren binnen specifieke subreddits die gericht zijn op het bevorderen van inhoud van hogere kwaliteit, zal op 8 november worden stopgezet.

Uitdagingen op het gebied van regelgeving en schaalbaarheid

Copy link to section

De beslissing om het programma stop te zetten werd beïnvloed door verschillende factoren, waaronder uitdagingen op het gebied van regelgeving en beperkingen op het gebied van schaalbaarheid.

Het teamlid van Reddit zei dat ondanks het feit dat hij potentieel in Community Points zag, er geen haalbare manier was om deze over het hele platform te schalen. Het veranderende regelgevingsklimaat heeft de beperkingen van het programma verder vergroot, waardoor het steeds moeilijker wordt om het programma vol te houden.

Reddit-tokens dalen

Copy link to section

De aankondiging van de sluiting van het programma had een directe impact op de bijbehorende tokens. MOON, dat diende als de native asset voor de r/cryptocurrency-subreddit, ondervond een alarmerende waardedaling van meer dan 85% in de loop van 24 uur.

BRICK zag een daling van ongeveer 50,65%, terwijl de waarde van DONUT in dezelfde periode met bijna 48% daalde.

De plotselinge en substantiële daling van de symbolische waarde leidde tot speculaties onder sommige gebruikers dat de beslissing van Reddit leek op een ‘rug pull’.

Rug pull is een kwaadaardige tactiek waarbij ontwikkelaars een project verlaten, waardoor investeerders aanzienlijke verliezen lijden. Ongeacht of deze beschuldiging oprecht of sarcastisch is, de impact op tokenhouders blijft aanzienlijk.

Terwijl Reddit het Community Points-programma afbouwt, hebben de waarde van de tokens en de teleurstelling van de getroffen gebruikers de aandacht getrokken binnen de cryptocurrency-gemeenschap. Het besluit is een belangrijke ontwikkeling voor zowel Reddit als de crypto-enthousiastelingen die zich met het programma hebben beziggehouden, en onderstreept de uitdagingen van het integreren van blockchain-technologie en beloningssystemen in grootschalige sociale platforms.