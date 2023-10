Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) staat vanochtend in de kijker nadat het zijn “snelste” Radeon GPU voor laptops tot nu toe heeft onthuld.

De AMD Radeon RX 7900 is er

De Radeon RX 7900 maakt gebruik van de RDNA-architectuur die prestaties mogelijk maakt die die van Nvidia GeForce RTX 4080 gemiddeld met ongeveer 7,0% verslaan.

Andere opvallende kenmerken van de nieuwe grafische verwerkingseenheid zijn onder meer AI en raytracing-versnellers van de tweede generatie, 16 GB video Random Access Memory (VRAM) en AVI-codering.

Het beursnieuws komt slechts enkele dagen voordat AMD zijn Q3-resultaten zal bekendmaken. De consensus is dat het dit kwartaal 49 cent per aandeel zal verdienen, tegenover 54 cent per aandeel een jaar geleden.

De aandelen van de halfgeleidergigant zijn momenteel met 65% gestegen ten opzichte van begin 2023.

Alienware gaat nieuwe AMD GPU’s gebruiken

Ook op donderdag zei Alienware dat zijn m18-laptopserie, die in de VS begint voor $2.800, gebruik zal maken van de nieuw gelanceerde Radeon GPU’s. Frank Azor, de Chief Architect of Gaming Solutions bij AMD, liet weten:

We hebben nauw samengewerkt met Alienware aan het systeem om de best mogelijke mobiele ervaringen te bieden, en we denken dat klanten absoluut blij zullen zijn met wat dit systeem kan doen.

Merk op dat AMD vanochtend ook nieuwe CPU’s heeft aangekondigd, waaronder de Ryzen 7000-serie. Vorige week zei de chipmaker dat het Nod.AI zou kopen om zijn voetafdruk op het gebied van kunstmatige intelligentie te vergroten en beter te kunnen concurreren met rivaal Nvidia Corp (lees hier meer).

Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating voor AMD aandelen.