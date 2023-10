Turkse aandelen en de Turkse lira zijn dit jaar uiteengelopen. Aan de ene kant is de wisselkoers van het paar USD/TRY gestegen naar een recordhoogte van 28, een stijging van 52% ten opzichte van het begin van het jaar. Het paar is met ruim 1.200% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2015.

Turkse aandelen zijn dit jaar enorm gestegen

Anderzijds is de BIST 100-index, die de grootste Turkse bedrijven volgt, een van de best presterende indices op de markt. De index steeg deze maand naar een hoogtepunt van 8.500 TRY, 100% hoger dan waar hij het jaar begon. Het is met meer dan 880% gestegen ten opzichte van het laagste punt tijdens de pandemie.

Veel bedrijven van de BIST 100 zijn dit jaar met meer dan 50% gestegen, omdat Turkse inwoners investeren in het enige goed dat lijkt te werken. Veel Turkse bedrijven hebben er ook van geprofiteerd, omdat de zwakkere lokale munt hun goederen en diensten internationaal goedkoper maakt.

Borusan Mannesman is het best presterende Borsa Istanbull 100-lid nadat de aandelen dit jaar met meer dan 1.059% zijn gestegen. In de afgelopen drie jaar is het met ruim 5.980% gestegen. Andere toppresteerders zijn onder meer Mia Tek, Alfa Solar Energi, Oyak Cimento en Akcansa Cimento. Al deze bedrijven zijn met meer dan 200% gestegen.

De BIST 100-index wordt geconfronteerd met risico’s in de toekomst

De uitdaging voor de BIST 100-index is dat de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) de laatste tijd relatief agressief is geworden. Het heeft de rente verhoogd naar 30% in de strijd tegen de op hol geslagen inflatie, een van de hoogste ter wereld. In de meeste perioden hebben aandelen de neiging om ondermaats te presteren in een periode van hoge rentetarieven.

Een ander risico voor de aandelen van Borsa Istanbul is dat de regering valutacontrolemaatregelen heeft geïmplementeerd in een poging de crashende Turkse lira te redden. Bedrijven worden nu aangemoedigd om het meeste geld op hun balansen te sparen in Turkse lira, anders riskeren ze boetes.

BIST 100-grafiek van TradingView

Verder suggereren technische cijfers dat de rally van de BIST-index zijn hoogtepunt bereikt. Het heeft een klein dubbeltoppatroon gevormd, wat meestal een bearish teken is. Tegelijkertijd is de voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD) onder het neutrale punt gekomen. Het histogram van deze indicator daalde eerder deze maand onder nul.

Ook de Relative Strength Index (RSI) vertoont een bearish divergentiepatroon. Daarom vermoed ik dat de BIST 100-index binnenkort een bearish uitbraak zal doormaken als beleggers winst gaan nemen. Als dit gebeurt, zal de index de steun waarschijnlijk opnieuw testen op TRY 7.000.

Ik verwacht dat de wisselkoers van het paar USD/TRY ook zal blijven stijgen, zelfs als de CBRT agressief wordt. Beleggers zijn van mening dat Erdogan in de toekomst geen verdere renteverhogingen zal tolereren, vooral als ze de Turkse lira-crisis niet oplossen.