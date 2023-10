De activiteit in het ecosysteem van Cardano vertraagt naarmate de cryptowinter voortduurt en de concurrentie in de sector toeneemt. Uit gegevens blijkt dat de waarde van ADA, opgesloten in het DeFi-ecosysteem, is gestegen tot een recordhoogte van 625 miljoen.

Het ecosysteem heeft het in 2023 goed gedaan sinds het het jaar begon met ruim 204 miljoen ADA-tokens. De laatste tijd groeit het aantal tokens dat het ecosysteem binnenkomt echter in een langzamer tempo.

MinSwap, een gedecentraliseerde beurs in het ecosysteem van Cardano, is de grootste dApp met meer dan $39 miljoen aan totale waarde vergrendeld (TVL). Indigo, een platform voor collateralised debt position (CDP), heeft meer dan £8 miljoen aan activa. Andere topspelers in het ecosysteem zoals Liqwid, Optim Finance en Djed Stablecoin hebben ook een robuuste groei gerealiseerd.

Toezeggingen van ontwikkelaars zijn een ander teken dat de industrie vertraagt. Deze vastleggingen bedroegen de afgelopen 24 uur slechts 22, een daling ten opzichte van een piek van 50 in maart. Ook zijn de totale vergoedingen die Cardano int, afgenomen.

Cardano en andere laag 1- en 2-blockchains worden geconfronteerd met tal van uitdagingen naarmate de cryptowinter voortduurt. Zo is de concurrentie in de sector substantieel toegenomen. Enkele van de alternatieven die recentelijk marktaandeel hebben gewonnen zijn Arbitrum, Optimism en Base, eigendom van Coinbase.

Andere laag-1-netwerken die goede alternatieven zijn voor Cardano zijn Avalanche, Cronos en Kava.

Monetair beleid is de andere uitdaging waarmee Cardano wordt geconfronteerd, aangezien de rentetarieven op het hoogste niveau in decennia blijven. Hogere rentetarieven hebben veilige activa zoals contant geld aantrekkelijker gemaakt. Kortlopende obligaties leveren een rendement van meer dan 5% op, terwijl certificaten voor deposito’s (CD’s) en geldmarktfondsen een rendement van 6% hebben.

De implicatie van dit alles is dat veel beleggers zullen overstappen van risicovolle activa zoals aandelen en cryptocurrencies naar veilige activa. Verder hebben de aanhoudende juridische uitdagingen zoals de rechtszaak van de SEC tegen Coinbase en Binance mensen gestimuleerd om digitale valuta te gebruiken.