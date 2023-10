Gensler zegt dat SEC-personeel werkt aan Bitcoin ETF aanvragen

De voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, heeft voor het agentschap commentaar gegeven op de meerdere Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF)-voorstellen door op te merken dat het personeel “eraan werkt”.

Gensler gaf woensdag commentaar op het onderwerp Bitcoin ETFs tijdens een interview met Kailey Leinz van Bloomberg TV.

SEC blijft Bitcoin ETF-voorstellen afwegen

BlackRock, Fidelity Investments en Invesco behoren tot de vele vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen die spot-Bitcoin ETF’s in de VS op de markt willen brengen. De SEC heeft, ondanks een knipoog naar futures-gesteunde ETF’s voor de markt, de beslissingen over deze toepassingen meerdere keren uitgesteld. Het vooruitzicht op een spot-ETF zou de reactie kunnen verklaren op wat nepnieuws bleek te zijn over een goedkeuring op maandag.

Toch is de consensus binnen de crypto-ruimte dat de toezichthouder uiteindelijk één of alle voorstellen zal moeten toestaan. In augustus verloor de SEC van Grayscale Investments nadat een Amerikaanse rechtbank het bevel van het bureau had ingetrokken en het voorstel van het bedrijf had afgewezen om zijn Bitcoin Trust-fonds (GBTC) om te zetten in een spot Bitcoin ETF.

In het interview van vandaag erkende Gensler dat de effectenwaakhond vanaf vrijdag niet in beroep was gegaan tegen de beslissing. Hoewel hij terughoudend bleef over wat de volgende stappen van de Commissie waren, gaf hij wel commentaar op het lopende herzieningsproces.

“We hebben afgelopen vrijdag geen beroep aangetekend, ik denk dat dat juist is… maar wat we voor ons hebben liggen, zodat het kijkende publiek het begrijpt, is dat we niet één maar meerdere – ik denk dat het acht of tien – dossiers hebben die het personeel en uiteindelijk overweegt de commissie zogenaamde exchange traded products voor Bitcoin.”

Op de vraag of de commissie één spot-ETF of allemaal tegelijk zou goedkeuren, zei de voorzitter van de SEC dat hij niet kon “vooruitlopen” op het werk van de staf. Gensler merkte op dat bedrijven die op de beurs verhandelde producten zoals de Bitcoin spot ETF willen noteren, een noteringsproces moeten doorlopen dat vergelijkbaar is met dat voor een beursintroductie. Gensler voegde toe:

“Het is echt het werk van onze Afdeling Bedrijfsfinanciering dat feedback geeft, onze Afdeling Handel en Markten kijkt uiteraard naar de ingediende documenten.”

Gensler zei dat hij geen details heeft over de individuele gesprekken tussen het personeel en de potentiële emittenten. Over de vraag of recente feedback tussen de SEC en de emittenten erop wees dat een bepaalde vermogensbeheerder als eerste de eer kreeg, merkte hij op dat dit “een beproefd proces is dat decennia teruggaat.”

Dat deel van het proces wordt afgehandeld door het Disclosure Review Team van het SEC-personeel. Het is de groep die reageert op en feedback geeft aan potentiële ETF-emittenten.