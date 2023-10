5 technologiebedrijven die van unicorns naar penny stocks zijn gegaan

Het afgelopen decennium was een bloeiperiode voor technologie-startups, waarbij sommige analisten het vergeleken met de dotcom-zeepbel. Gesteund door de lage rente investeerden durfkapitaalbedrijven in duizenden bedrijven. Hoewel sommige bedrijven, zoals Airbnb en Uber, het redelijk hebben gedaan als beursgenoteerde bedrijven, is dat bij veel bedrijven niet het geval. Dit zijn enkele van de topbedrijven die zijn overgestapt van unicorns naar penny stocks.

WeWork

WeWork (NASDAQ: WE) was een voorbeeld van de excessen van de recente technologische bloei. Het bedrijf haalde miljarden dollars op bij Softbank, waardoor het een piekwaardering van meer dan $45 miljard kreeg. Het breidde zich snel uit en haalde IWG, het moederbedrijf van Regus, in om de grootste speler in de branche te worden.

De aandelenkoers van WeWork is nu met 99% gedaald en de marktkapitalisatie is opgeschoven naar slechts $134 miljoen. Het is een geldverbrander die elke dag miljoenen dollars verliest. Tegelijkertijd heeft het miljardenhuurverplichtingen. En onlangs heeft het bedrijf een continuïteitsverklaring afgegeven en zijn de huurovereenkomsten opnieuw onderhandeld.

Ik geloof dat de overlevingskansen van WeWork uiterst beperkt zijn vanwege de hoge verplichtingen, de trage groei van het aantal gebruikers en de dunne balans. Het is een penny stock geworden, waarvan de aandelen voor $2 worden verhandeld.

https://www.youtube.com/watch?v=X2LwIiKhczou0026amp;t=2su0026amp;pp=ygUKd2V3b3JrIGlwbw%3D%3D

BuzzFeed

BuzzFeed (NASDAQ: BZFD) was een andere hoogvliegende technologie-startup op zijn hoogtepunt. Het bedrijf stond bekend om het creëren van virale inhoud en listicles. Als gevolg hiervan beschouwden veel analisten en durfkapitaalbedrijven dit als de toekomst van de media.

De aandelenkoers van Buzzfeed is sinds zijn hoogtepunt met 96% gedaald, terwijl de marktkapitalisatie is gedaald tot slechts $43 miljoen. Het bedrijf bleef geld verliezen terwijl de groei vertraagde. BuzzFeed verliest ook zijn relevantie onder veel jongeren, die het grootste deel van hun tijd op TikTok doorbrengen. Vice Media, een concurrent, heeft in mei het faillissement aangevraagd.

De RealReal

The RealReal (NASDAQ: REAL) is een bedrijf dat het high-end deel van de mode-industrie wil ontwrichten. Het bedrijf biedt een dubbelzijdige marktplaats waar mensen hun kleding en sieraden kunnen kopen en verkopen.

De activiteiten van RealReal doen het relatief goed, aangezien de totale omzet is gestegen van ruim $213 miljoen in 2018 naar ruim $603 miljoen in 2022. Deze groei heeft echter een groot verlies geleden, aangezien het totale nettoverlies is gestegen van $75 miljoen naar ruim $209 miljoen..

De koers van het RealReal-aandeel is met 94% gedaald en noteerde op $1,55. De marktkapitalisatie is gedaald tot slechts $158 miljoen. De sector heeft ondermaats gepresteerd omdat beleggers zich zorgen blijven maken over het groeipotentieel en het gebrek aan winst.

Allbirds

De aandelenkoers van Allbirds (NASDAQ: BIRD) is sinds de beursgang met meer dan 99% gedaald. Deze crash bracht de totale marktkapitalisatie op slechts $143 miljoen. Op het hoogtepunt werd het bedrijf gewaardeerd op ruim $1 miljard.

Allbirds heeft het als beursgenoteerd bedrijf moeilijk gehad. Terwijl de omzet steeg van $193 miljoen in 2019 naar $297 miljoen in 2022, zijn de verliezen gestegen tot ruim $114 miljoen. Allbirds heeft last gehad van kwaliteits- en strategische problemen. Het breidde zich bijvoorbeeld uit naar andere categorieën, zoals kleding, maar werd gedwongen hiervan af te zien. Er is ook sprake van een zwakke vraag en een hoge cashburn.

Oatly

De aandelenkoers van Oatly (NASDAQ: OTLY) is na de beursgang met meer dan 97% ingestort. Na een piek van $28,4 zijn de aandelen gedaald naar $0,55. Het bedrijf, dat wordt gesteund door Oprah Winfrey en Natalie Portman, haalde bij de beursintroductie in 2021 1,4 miljard dollar op. De meeste van deze fondsen zijn nu verdwenen, aangezien de totale contanten en kortetermijninvesteringen 340 miljoen dollar bedragen.

Oatly is uit de gratie geraakt onder investeerders en consumenten. Er zijn tekenen dat de vraag naar havermelk en andere producten zoals kunstvlees afneemt. De concurrentie in de sector is de afgelopen jaren ook sterk toegenomen.

https://www.youtube.com/watch?v=kVp0n9Nnt2Yu0026amp;pp=ygUKb2F0bHkgY25iYw%3D%3D

De meeste van deze voormalige unicorns zullen het waarschijnlijk moeilijk hebben in een klimaat van hoge rentetarieven. Sommigen, zoals WeWork, zouden failliet kunnen gaan vanwege financieringsproblemen. Anderen, vooral The RealReal, zouden op de lange termijn weer kunnen groeien en weer kunnen opveren.