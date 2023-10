De aandelenkoersen van Country Garden en Evergrande zijn ingestort, waardoor de afgelopen jaren miljarden dollars aan waarde zijn weggevaagd. De aandelenkoers van Evergrande crashte naar H$0,53, 97% ten opzichte van het hoogste punt ooit. Op dezelfde manier zijn de aandelen van Country Garden gedaald naar H$ 0,75, een daling ten opzichte van het recordhoogte van H$ 14,95.

Ineenstorting van de Chinese vastgoedmarkt

China is de afgelopen jaren snel gegroeid, daarbij geholpen door de vastgoedmarkt, die ruim een kwart van het totale bbp voor zijn rekening neemt. Het land bouwde miljoenen appartementen en nieuwe steden, waarvan sommige nog steeds leeg staan. Ruim 65 miljoen appartementen hebben geen bewoners.

De lokale overheden in China genereerden aanzienlijke inkomsten uit de verkoop van land aan ontwikkelaars als Evergrande en Country Garden. Tegelijkertijd investeerden miljoenen Chinezen in de vastgoedmarkt.

Onlangs is de industrie echter ingestort. De huizenprijzen in China zijn in het snelste tempo ooit gedaald. Als gevolg hiervan hebben veel mensen die in de sector hebben geïnvesteerd hun vermogen zien kelderen.

Erger nog, veel mensen die hun stortingen bij Chinese ontwikkelaars hebben gedaan, zijn bijna hun geld kwijtgeraakt toen ze probeerden te herstructureren. De implicatie van dit alles is dan ook dat bedrijven als Evergrande en Country Garden uiteindelijk zullen instorten.

Country Garden heeft onlangs de betaling van een dollarobligatie gemist, waardoor de mogelijkheid van een eventuele ineenstorting nog groter is geworden. Het bedrijf waarschuwde ook dat de verkoopcijfers waren gedaald omdat mensen zich zorgen bleven maken over de toekomst.

De obligatiehouders van Country Garden hebben nu gesprekken gezocht nadat zij een betaling van 15 miljoen dollar hadden gemist. De groep, die PJT Partners heeft ingehuurd, heeft een schuld van 2 miljard dollar van het bedrijf. In totaal heeft het bedrijf ruim $200 miljard aan verplichtingen, inclusief betalingen van klanten.

Evergrande daarentegen heeft levensondersteuning sinds 2021, toen het voor het eerst in gebreke bleef. Sindsdien heeft het bedrijf in de VS het faillissement uitgesproken in een poging zijn activa te beschermen. Ook dit bedrijf is er niet in geslaagd een aantal obligaties te betalen.

Wat nu voor de aandelen Country Garden en Evergrande?

Country Garden en Evergrande grafiek van TradingView

De aandelenkoersen van Evergrande en Country Garden zijn de afgelopen jaren gedaald. Ze staan niet alleen als de Chinese vastgoedindex is gedaald naar een recordlaagte. Daarom zouden sommige beleggers in de verleiding kunnen komen om de dip te kopen in de hoop dat deze aandelen op de lange termijn zullen herstellen.

De trieste realiteit is dat deze aandelen voor een grote uitdaging staan als gevolg van de stijgende rentetarieven wereldwijd en de scherpe daling van de verkopen. Ze hebben ook duizenden onafgemaakte projecten waaraan ze moeten werken.

De enige hoop in dit geval is dat Peking zijn geld gebruikt om deze bedrijven te redden. Dit is hoogst onwaarschijnlijk vanwege de vertragende Chinese economie en de hoeveelheid geld die nodig is. Gecombineerd hebben Country Garden en Evergrande ruim $500 miljard aan verplichtingen. Evergrande is $340 miljard schuldig, terwijl Country Garden $200 miljard schuldig is.

Erger nog, deze bedrijven hebben een berg aan in dollars luidende buitenlandse obligaties. De situatie is verslechterd sinds deze bedrijven zakendoen in de renminbi, die in waarde is gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Country Garden bezit $11 miljard van deze schulden.

Hoewel de aandelenkoersen van Country Garden en Evergrande naar hun recordlaagte zijn gecrasht, is er dus ruimte voor meer zwakte.

