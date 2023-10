Lido staking stijgt na enorme Ethereum investeringen, InQubeta presale opwindend voor Bitcoin-whales

De cryptowereld ervaart positieve trends nu twee toptokens investeerders intrigeren die op zoek zijn naar crypto-investeringskansen met potentieel voor rendement op de lange termijn.

Lido DAO ($LDO) is zo’n token met een stakingprotocol dat een opmerkelijke stijging ondergaat, wat een snel groeiende interesse in Ethereum ($ETH)-investeringen aantoont. Deze stijging is aanzienlijk omdat het Ethereum 2.0-stakingplatform onlangs een toezegging van meer dan 280.000 ETH van een Ethereum-whale heeft geregistreerd.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Het opkomende AI-gebaseerde token, InQubeta ($QUBE), trekt ook interesse van invloedrijke industriële investeerders. Dit innovatieve project biedt een uniek presale traject, waarbij investeerders het native token, $QUBE, tegen een lage instapprijs kunnen kopen. De kenmerken van InQubeta, waaronder een crowdfundingmodel ondersteund door niet-fungibele tokens (NFT’s), trekken ook de aandacht van Bitcoin ($BTC) whales en investeerders die hun portefeuilles willen diversifiëren.

Dit artikel onderzoekt de opkomst van deze tokens op de gedecentraliseerde cryptocurrency-lijst.

InQubeta ($QUBE): het revolutionaire AI-token

Copy link to section

De nieuwe cryptocurrency ICO, InQubeta, trekt de interesse van Bitcoin-whales met zijn succesvolle presale. Er zijn ruim 408 miljoen AI-tokens verkocht van de 975 miljoen die zijn toegewezen voor de presale fase in de vijf maanden sinds de lancering van de presale. InQubeta heeft een enorm groeipotentieel en het project heeft ruim $3,7 miljoen opgehaald dankzij de grote vraag van invloedrijke investeerders. Dit bedrag zal naar verwachting omhoogschieten naarmate het project zich voorbereidt op een notering op grote beurzen met een DeFi-muntprijs van $0,0308.

Veel Bitcoin-whales die op zoek zijn naar de beste investering in cryptocurrency om meer variatie aan hun investeringen toe te voegen, zijn enthousiast over de uitstekende resultaten van de $QUBE-presale.

De stijging van het $QUBE-token zet zich voort op een opmerkelijk traject, aangezien het stijgt van de initiële DeFi-tokenprijs van $0,07 naar een indrukwekkende $0,0133 in de vierde presale fase. De presale gaat nog zes fasen door, waarbij elke fase een spannend toegangspunt biedt voor investeerders om $QUBE-tokens te verwerven en zich aan te sluiten bij het ecosysteem van InQubeta.

Het innovatieve project van InQubeta heeft meerdere belangrijke kenmerken die een aantrekkelijk voorstel blijken te zijn voor investeerders. Van deze kenmerken valt crowdfunding op, waarbij investeerders worden uitgenodigd om gefractioneerde investeringen in AI-tech startups aan te houden.

Toegang tot de AI-projecten verloopt via NFT’s, waarbij enthousiastelingen een fractie van het aandelenkapitaal in de gegeven startups kunnen bezitten. Als zodanig zou QUBE een manier kunnen zijn om investeringen mogelijk te belonen wanneer de projecten slagen.

Een ander belangrijk kenmerk is de token die het platform ondersteunt. Houders kunnen hun $QUBE-tokens inzetten in een speciale pool en profiteren van een verkoopbelasting van 5%.

Lido DAO ($LDO): het aantrekken van ETH-investeringen

Copy link to section

Lido DAO is een stakingplatform dat is ontworpen om infrastructuur te bieden voor het staken van de tokens van meerdere blockchain-netwerken. Deze gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) biedt een naadloos platform voor Ethereum-houders die op zoek zijn naar een oplossing voor liquide staking.

Met $LDO kunnen ze hun $ETH-tokens inzetten en Lido-ingezette $ETH ($stETH) ontvangen, wat het ingezette token en de beloningen vertegenwoordigt.

Het inzetten op Lido DAO neemt toe vanwege de belangstelling van beleggers voor Ethereum 2.0, waarbij de groeiende $ETH-posities op het platform een verdere katalysator zijn voor de groeiende populariteit ervan.

Beleggers kunnen $LDO gebruiken om deel te nemen en te profiteren van de transitie van Ethereum naar een proof-of-stake-platform. De upgrade heeft niet alleen de liquiditeit doen stijgen, maar heeft ook beleggers beloningen opgeleverd. Een van de belangrijkste investeringen is die van cryptowalvis Justin Sun, die ongeveer $439 miljoen (282.796 ETH) op Lido DAO heeft ingezet.

Conclusie

Copy link to section

De cryptowereld ervaart opmerkelijke trends nu de schijnwerpers op topprojecten binnen de gedecentraliseerde financiële ruimte vallen. Lido DAO blijft profiteren van een toename van de inzetactiviteit, gedreven door de aantrekkingskracht van de ETH-staking en de functies die deze belooft.

Ondertussen kent het op AI gebaseerde token InQubeta presale succes te midden van de groeiende aandacht van Bitcoin-whales. Met opwindende functies en praktische bruikbaarheid biedt het een unieke kans voor elke belegger die zijn portefeuille wil diversifiëren.

Voor alle informatie over Qube kun je de presale van InQubeta bezoeken of via socials op de hoogte blijven door lid te worden van InQubeta’s Communities.