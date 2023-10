Cryptocurrencies zijn in een grote bull run terechtgekomen die nog wel een tijdje kan duren. Bitcoin heeft de cruciale weerstand al opnieuw getest op $35.000, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle munten is gestegen naar meer dan $1,2 biljoen.

Zoals ik onlangs schreef, is het zilveren randje van de cryptowinter dat Bitcoin niet naar nul is gecrasht terwijl het strijdt tegen talloze gebeurtenissen zoals de ineenstorting van FTX, hoge rentetarieven en de ondergang van Terra en zijn ecosysteem.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Er zijn verschillende redenen waarom deze crypto-bullrun meer ruimte heeft. Bedrijven als Invesco en Blackrock staan op het punt duizenden Bitcoins voor de ETF’s te verzamelen.

Bovendien zal de Federal Reserve waarschijnlijk in 2024 beginnen met het verlagen van de rente, terwijl de halvering van Bitcoin in april zal plaatsvinden. Naast Bitcoin zijn hier enkele van de andere beste crypto tokens die je tijdens deze bull run kunt kopen.

Chainlink

Copy link to section

Ik geloof in het kopen van cryptocurrencies die een bewezen utility hebben. En in dit geval heeft Chainlink (LINK) een van de grootste nutsbedrijven in de branche. Het netwerk, met Eric Schmidt als bestuurslid, is het grootste oracle in de branche.

Oracles bieden ontwikkelaars een manier om off-chain data te verbinden met de on-chain. Het drijft enkele van de grootste spelers in DeFi aan, zoals Uniswap en Aave. Het belangrijkste is dat Chainlink een polepositie heeft in de tokenisatie-industrie, die een robuuste groei kent. In dit opzicht zijn andere soortgelijke tokens die je kunt kopen Quant en AllianceBlock’s Nexera.

BlackRock's CEO Larry Fink said Chainlink is coming after the financial system. When people aren't distracted by the propaganda of a Bitcoin ETF solving the Institutional Investor and Venture Capitalist problem. #Chainlink will eclipse Bitcoin. pic.twitter.com/v1PXkSH7RJ — Junko Suzuki (@Junko__Suzuki) October 22, 2023

Uniswap

Copy link to section

Uniswap (UNI) is de grootste speler in de gedecentraliseerde beurzensector (DEX). Het bedrijf beheert een platform waarop mensen cryptocurrencies kunnen kopen en verkopen zonder langs gecentraliseerde poortwachters zoals Binance en Coinbase te gaan.

Uniswap en andere beurzen doen het goed wanneer de crypto-industrie bloeit. Dit verklaart waarom de koers van het aandeel Coinbase dit jaar een sprong heeft gemaakt. Daarom is de kans groot dat UNI-token het goed zal doen in deze crypto-bullrun.

Tron

Copy link to section

Justin Sun’s Tron (TRX) heeft een grote bull run doorgemaakt, zelfs toen de cryptowinter begon. De munt steeg dinsdag naar een hoogtepunt van $0,094, het hoogste punt sinds december 2021. De munt was een grote overlevende van de cryptowinter.

Een van de redenen voor de rally was dat JustLend, een belangrijk onderdeel van zijn ecosysteem, uitgroeide tot de vierde grootste speler in de DeFi-industrie. Het heeft een totale waarde van meer dan 5,34 miljard dollar (TVL). Tron had ook meer dan 1 miljoen actieve gebruikers.

Omdat Tron het goed deed tijdens de crypto-bearmarkt, is het daarom waarschijnlijk dat de munt het op de lange termijn goed zal doen.

Bitcoin Cash, Bitcoin SV en Stacks

Copy link to section

De andere drie cryptomunten die in de nieuwe bull run moeten worden gekocht zijn Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV en Stacks (STX). Deze tokens zijn belangrijk vanwege hun nauwe relatie met Bitcoin. BCH en BSV zijn BTC-tokens, wat betekent dat ze een vergelijkbare technologie hebben als BTC.

Stacks daarentegen is een platform dat smart contracts biedt voor het ecosysteem van Bitcoin. Het gedijt goed als Bitcoin het goed doet, zoals ik onlangs schreef .

Enkele van de andere cryptocurrencies die in de aanhoudende crypto-bullrun kunnen worden gekocht zijn Cardano, Internet Computer, Hedera Hashgraph en Injective.