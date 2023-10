De aandelenkoers van Banco Santander (BME: SAN) zal deze week in de schijnwerpers staan wanneer het bedrijf zijn kwartaalresultaten publiceert. Het aandeel is onlangs teruggevallen en noteerde €3,42, een daling van ruim 10% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. Het schommelt rond het laagste niveau sinds 1 oktober.

Santander winsten verwacht

Het cijferseizoen komt in een stroomversnelling. De afgelopen twee weken publiceerden grote Amerikaanse bedrijven als JPMorgan, Morgan Stanley en Goldman Sachs gemengde financiële resultaten. En dinsdag overtroffen de winsten van Barclays nipt de verwachtingen.

Banco Santander, qua activa de op drie na grootste Europese banken, zal woensdag haar resultaten bekendmaken. Het heeft ruim €1,7 biljoen aan activa, waardoor het slechts kleiner is dan HSBC, BNP Paribas en Credit Agricole. Het heeft in totaal meer dan 164 miljoen klanten en 99 miljoen actieve klanten.

Santander is een mondiale bank met activiteiten in verschillende landen, zoals onder meer Spanje, Brazilië, Polen en Mexico. Het is een top 3 bank in 9 van haar belangrijkste markten. Deze diversificatie heeft voor- en nadelen. De grootste uitdaging heeft betrekking op enkele van de belangrijkste markten, zoals Argentinië, dat een grote economische crisis doormaakt.

Net als andere banken profiteert Santander van de hoge rentetarieven op zijn belangrijkste markten. In Europa heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verhoogd naar een recordhoogte van ruim 4%. De implicatie is dat het bedrijf een grotere nettorentemarge maakt.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de nettorentebaten van het bedrijf in de eerste helft van het jaar zijn gestegen tot €20,9 miljard. Het bruto inkomen steeg tot €28,2 miljard, terwijl het netto bedrijfsresultaat €15,755 miljard bedroeg. De winst vóór belastingen daalde tot €5,1 miljard. De winst van Santander steeg in het afgelopen kwartaal naar €2,7 miljard.

De uitdaging voor Santander is dat de Europese economie zich in een langzamer tempo herstelt. Dit is belangrijk omdat het bedrijf het grootste deel van zijn geld in Europa verdient. Zuid-Amerika, het andere grote deel van zijn activiteiten, herstelt zich ook niet in een snel tempo.

Koersvoorspelling Banco Santander

SAN-grafiek van TradingView

De daggrafiek laat zien dat de aandelenkoers van Santander een triple-top patroon vormde. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest bearish patronen. De halslijn van dit patroon bedraagt €3,3325.

De aandelen van Santander zijn ook gedaald tot onder de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). De Relative Strength Index (RSI) is onder het neutrale punt op 50 gezakt. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel bearish, vooruitlopend op de winstcijfers.

Als dit gebeurt, zal het volgende belangrijke niveau €3,00 zijn, het laagste niveau op 26 juni. Als dit gebeurt, betekent dit dat het aandeel met meer dan 11,71% kan dalen. Dit beeld wordt bevestigd als het onder de halslijn beweegt op €3,3325.