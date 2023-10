De prijs van Mina Protocol ging dinsdag verticaal terwijl andere cryptocurrencies ook hard stegen. Het token verdubbelde meer dan toen het een hoogtepunt bereikte van $0,913, het hoogste niveau sinds 24 maart. Op zijn hoogtepunt steeg het token met meer dan 165% ten opzichte van het laagste niveau dit jaar, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $780 miljoen kreeg.

Mina is een blockchain-platform dat tot doel heeft het volgende alternatief te worden voor Polygon, Optimism en Arbitrum. Het is ‘s werelds lichtste blockchain die gebruik maakt van Zero Knowledge (zk)-bewijzen om dApps te bouwen in alle sectoren van de gedecentraliseerde financiën (DeFi), niet-fungibele tokens (NFT) en mobiel.

De prijs van Mina steeg voornamelijk als gevolg van de aanhoudende crypto-bullrun. Bitcoin steeg voor het eerst sinds mei 2022 naar $35.000. Dit jaar is het meer dan verdubbeld nu beleggers zich voorbereiden op de goedkeuring van een spot Bitcoin ETF door de Securities and Exchange Commission. Een dergelijke stap zal leiden tot meer instroom in de sector.

Als gevolg hiervan bleven de meeste cryptocurrencies dinsdag stijgen. De totale marktkapitalisatie van alle digitale valuta is gestegen tot ruim $1,26 biljoen. Naast Mina waren Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool en Woo Network andere topcryptocurrencies die een grote vlucht namen.

De prijs van Mina Protocol steeg ook nadat het token werd genoteerd door UpBit, een Zuid-Koreaans bedrijf. UpBit is een van de meest actieve cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld. In het verleden hebben Upbit-handelaren sommige cryptocurrencies hoger gepusht.

Uit gegevens blijkt dat het volume van Mina dat in de afgelopen 24 uur in Upbit werd verhandeld, is gestegen tot meer dan $1,1 miljard. Het werd gevolgd door beurzen zoals Binance, die meer dan $225 miljoen verwerkten. Andere Mina-uitwisselingen zijn Kraken en KuCoin.

Historisch gezien hebben crypto-tokens de neiging zich te herstellen nadat ze zijn genoteerd aan enkele van de grootste beurzen zoals Huobi en Binance. Tegelijkertijd zijn deze winsten meestal van korte duur, wat betekent dat het Mina-token zich de komende dagen zou kunnen terugtrekken.