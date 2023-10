Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) is in de uitgebreide handel ruim 6,0% gedaald, ook al rapporteerde het een solide groei dankzij een herstel van de reclame en aanhoudende kostenbesparingen in het derde financiële kwartaal.

De advertentieverkoop hielp in het derde kwartaal

De technologiegigant rapporteerde een totale advertentieomzet van $59,65 miljard – iets beter dan de $59,2 miljard die experts hadden voorspeld en aanzienlijk beter dan de $54,5 miljoen een jaar geleden.

YouTube-advertenties brachten in het onlangs afgesloten kwartaal $7,95 miljard op, tegenover $7,07 miljard in 2022. Bij CNBC’s “Closing Bell: Overtime” zei Angelo Zino, analist van CFRA, vandaag:

Het landschap voor digitale advertentie-uitgaven ziet er een stuk gezonder uit. Nu we 2024 ingaan, zijn er nog steeds katalysatoren voor digitale advertenties: grote verkiezingen en Olympische Spelen. Beleggers moeten daar enthousiast over blijven.

CEO Sundar Pichai onthulde dinsdag ook dat “Shorts” – het antwoord van YouTube op TikTok nu ongeveer 70 miljard views per dag krijgt, tegenover iets meer dan 50 miljard begin 2023.

Waarom daalden de aandelen van Google na kantooruren?

De technologieaandelen zijn na sluitingstijd gedaald omdat de inkomsten uit Google Cloud op 8,4 miljard dollar drukten.

Hoewel dat cijfer maar liefst 22% groei op jaarbasis vertegenwoordigt, was het ruim onder de 8,6 miljard dollar waar analisten op hadden gerekend. Angelo Zino zei:

Het groeipercentage in de cloudsector was een grote teleurstelling. Het vertraagde [opeenvolgend]. Totaal anders dan wat we van Microsoft zien.

Google Cloud steeg in het derde kwartaal naar $266 miljoen aan bedrijfswinst, tegenover $440 miljoen verlies een jaar geleden. De multinational is momenteel dit jaar met 40% gestegen.

Opmerkelijke cijfers over het derde kwartaal van Google

Inkomsten $19,7 miljard, vergeleken met $13,9 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook van $1,06 naar $1,55

De totale omzet steeg jaar-op-jaar met 11% naar $76,7 miljard

De consensus was $1,46 per aandeel op een omzet van $75,96 miljard

Google zag in het derde kwartaal 12,6 miljard dollar aan verkeersacquisitiekosten, ongeveer in lijn met de verwachtingen. CEO Sundari Pichai zei vandaag in een persbericht :

We blijven ons concentreren op het nuttiger maken van AI voor iedereen; er is spannende vooruitgang en er komt nog veel meer.