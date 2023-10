Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) heeft zojuist sterke resultaten gerapporteerd voor zijn eerste financiële kwartaal. De aandelen zijn in de handel na sluitingstijd met 5,0% gestegen.

Microsoft Azure zorgde voor kracht in het eerste kwartaal

Beleggers juichen vooral de groei van Azure toe.

Microsoft rapporteerde een groei van 28% op jaarbasis (constante valuta) in dat cloud-computingplatform, tegenover een verwachte stijging van 25,6%. Ted Mortonson, een strateeg van Baird, vertelde vandaag aan Yahoo Finance:

Microsoft maakt gebruik van die cloudinkomsten op meerdere niveaus. Microsoft controleert de onderneming. Het is bijna een regelitem voor de IT-budgetten van sommige Fortune 500-bedrijven.

Azure OpenAI Service heeft in het onlangs afgesloten kwartaal 7.000 nieuwsklanten toegevoegd. Kunstmatige intelligentie resulteerde volgens CFO Amy Hood in een groei van ongeveer 3 procentpunten in Azure in het eerste kwartaal. Ze verwacht dat het cloudcomputingplatform de komende kwartalen stabiel zal presteren.

Microsoft’s richtlijnen voor het huidige kwartaal

Intelligent Cloud als geheel genereerde in het eerste kwartaal een omzet van $24,3 miljard, een beter dan verwachte groei van 19% op jaarbasis. Mortonson voegde toe:

Dit is de doodsster van technologie. Ze werken op alle cilinders. Ze nemen afscheid van hun traditionele banen. Het is een werkelijk indrukwekkende productreeks die de toekomstige groei van Azure zal benutten.

Andere opmerkelijke cijfers in het winstrapport zijn onder meer een stijging van 13% in de omzet uit productiviteit en bedrijfsprocessen en een stijging met 3,0% in More Personal Computing – beide ruim boven de schattingen van Street, zo blijkt uit het persbericht over de winst.

Microsoft Corp vraagt nu om een omzet van $60,4 miljard tot $61,4 miljard voor het huidige financiële kwartaal – een groei van ongeveer 15% die ongeveer in lijn ligt met de analisten van $60,9 miljard.

Financiële hoogtepunten van Microsoft in het eerste kwartaal

Inkomsten $22,3 miljard, vergeleken met $17,6 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg eveneens van $2,35 naar $2,99

De totale omzet steeg jaar-op-jaar met 13% naar $56,5 miljard

De consensus was $2,65 per aandeel op een omzet van $54,5 miljard

Microsoft was vorige week ook succesvol in het afronden van de overname van Activision Blizzard ter waarde van $69 miljard.

Is het de moeite waard om Microsoft aandelen te kopen?

Dinsdag adviseerde Jefferies-analist Brent Thill dat investeerders “lang” bij Microsoft zouden blijven omdat het een groei met dubbele cijfers oplevert, ook al zijn de voordelen van de AI-investeringen nog niet eens wezenlijk zichtbaar geworden.

De techgigant zal vanaf 1 november beginnen met de verkoop van zijn Copilot AI-tool. Volgens Bairds Mortonson:

Microsoft verandert de spelregels op het gebied van generatieve AI … ze introduceren bijna elf Copilot-aanbiedingen. Dat is een grote verbetering voor Microsoft vanuit ondernemingsperspectief.