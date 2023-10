De koers van Jasmy Coin (JASMY) maakte de afgelopen dagen een spectaculaire comeback, terwijl beleggers de aanhoudende rally van cryptocurrency toejuichen. De coin is gestegen naar $0,0040, het hoogste niveau sinds 15 augustus. De prijs steeg de afgelopen elf dagen op rij, de eerste keer dat zoiets ooit is geregistreerd.

De Japanse Bitcoin is booming

Jasmy, in de volksmond bekend als de Japanse Bitcoin, heeft de afgelopen dagen een sterke opwaartse trend doorgemaakt. Deze rally vond plaats toen het sentiment in de crypto-industrie verbeterde, waardoor de meeste munten de laatste tijd sterk zijn gestegen.

Bitcoin is gestegen van het dieptepunt van $24.800 van vorige maand naar $35.000, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies is gestegen naar meer dan $1,2 biljoen. In de meeste gevallen stijgen altcoins zoals Solana en Jasmy wanneer Bitcoin floreert.

Er zijn drie belangrijke redenen waarom Bitcoin en andere tokens stijgen. Ten eerste zijn er tekenen dat de Securities and Exchange Commission (SEC) een spot Bitcoin ETF zal goedkeuren. Dat zal een cruciale stap zijn die naar verwachting zal leiden tot meer instroom van institutionele beleggers.

Ten tweede zijn veel tegendraadse investeerders van mening dat Bitcoin een betere investering is nu de Amerikaanse staatsschuld stijgt. De overheid heeft de afgelopen jaren ruim 33,6 biljoen dollar aan schulden opgebouwd. Alleen al in de afgelopen weken is deze schuld met ruim 600 miljard dollar gestegen.

Daarom zijn beleggers van mening dat Bitcoin een goede digitale versie van goud is. Ten derde heeft BTC de afgelopen decennia beter gepresteerd dan andere activa. Het heeft het beter gedaan dan goud-, zilver- en Amerikaanse aandelenindices zoals de Dow Jones en de Nasdaq 100.

In het geval van Jasmy zijn er tekenen dat handelaren het token ook op sociale mediaplatforms zoals Twitter en StockTwits pompen. Het was een van de meest populaire tokens op deze platforms.

Prijsvoorspelling Jasmy Coin

JASMY-grafiek van TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat Jasmy Coin de afgelopen dagen een sterke comeback heeft gemaakt. Deze rebound kwam overeen met mijn laatste voorspelling voor Jasmy Coin Onderweg heeft de munt de dalende trendlijn overschreden die de hoogste schommelingen sinds 25 juni met elkaar verbindt.

Het is ook boven de 50- en 200-daagse Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA) gestegen. Ook is de Relative Strength Index (RSI) opgeschoven naar het extreme overboughtniveau. Daarom vermoed ik dat de munt zich snel zal terugtrekken en vervolgens de bullish trend zal hervatten naar het belangrijkste weerstandspunt op $0,0047, het hoogste punt op 24 juni.