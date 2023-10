Heropleving meme-coins wakkert interesse in Pepe, Floki en Shiba Memu aan

Meme-coins hebben de afgelopen weken een opmerkelijke heropleving laten zien, omdat de cryptomarkt een opwaartse trend kende, gekatalyseerd door een positief sentiment rond de beste cryptocurrency Bitcoin.

Ondertussen kopen investeerders die graag willen profiteren van wat het volgende grote meme-project zou kunnen zijn, agressief Shiba Memu (SHMU) in. De presale van de nieuwe memecoin heeft de afgelopen maand grote belangstelling getrokken, te midden van de winsten van crypto in oktober.

Pepe en Floki stijgen verticaal terwijl meme-coins zich verzamelen

Memecoins kregen een klap te verduren in de nasleep van het nieuwe negatieve sentiment over crypto in de zomer. Tijdens de rally van Bitcoin eerder deze week werden echter veel winsten herverdeeld naar de altcoin-markt, waarbij Pepe en Floki tot de grootste begunstigden behoorden toen het sentiment rond meme-tokens bullish werd.

Vanaf 28 oktober was de memecoinmarkt de afgelopen week met 20% gestegen, en Pepe (PEPE) en Floki (FLOKI) waren de opvallende artiesten. De twee tokens presteerden beter dan Dogecoin en Shiba Inu en de meeste top 100 altcoins met parabolische bewegingen van respectievelijk 79% en 84%.

Hoewel het nog te bezien is hoe de zaken zich zullen ontwikkelen in de aanloop naar een verwachte bullmarkt, is de meme-renaissance een signaal dat deze crypto-sectie niet meer weg te denken is. Die aantrekkingskracht zou misschien zijn nieuwste wortels kunnen vinden in Shiba Memu.

Wat is Shiba Memu?

Wat op meme geïnspireerde projecten betreft, is Shiba Memu de nieuwste die zich wil onderscheiden van de massa. Meerdere tokens hypen eenvoudigweg een imitatie met een hondenthema of een kikkerthema, maar Shiba Memu pakt het anders aan. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie wil het project een zelfvoorzienende marketingkrachtcentrale creëren.

Ongeveer 85% van de 1 miljard SHMU-tokens zijn beschikbaar in de voorverkoop, aangezien het team early backers een kans wil bieden.

Wat betreft de manier waarop het project werkt, is de strategie eenvoudig: maak gebruik van een AI-dashboard om de grootste AI-meme te creëren. Het platform zal worden aangedreven door natuurlijke taalverwerking, voorspellende analyses, sentimentanalyse en beeld- en videoherkenning.

Hiermee wil Shiba Memu elke marketingmogelijkheid afstemmen op het promoten van de inheemse SHMU en deze 24/7 op de markt brengen.

In tegenstelling tot de meeste meme-tokens wordt verwacht dat de tractie van de gemeenschap voor dit project onafhankelijk zal zijn van de sporadische hype die gepaard gaat met nieuwsgebeurtenissen en activiteiten van influencers. Veel meme-tokens hanteren dit soort benadering van betrokkenheid en het resultaat is een enorme fluctuatie in het sentiment – de prijs wordt beïnvloed naarmate de validaties van beroemdheden wegsterven.

Moeten investeerders Shiba Memu kopen nu de presale ten einde loopt?

Analisten hebben op verschillende manieren voorspeld dat Bitcoin aan de vooravond van een vijfde bullmarkt staat. Eén voorspelling is dat BTC tegen eind 2024 $125.000 zou kunnen bereiken.

Beleggers die zich ervan bewust zijn dat crypto een wilde markt blijft, maar met grote investeringsmogelijkheden, nemen posities in. Meme-coins duiken weer op te midden van deze vooruitzichten en enorme voorspellingen voor AI-aandelen, en Shiba Memu zou een van de doorbraakprojecten voor de presale kunnen zijn.

Wat is de aantrekkingskracht van het project? Zoals opgemerkt, zou het Shiba Memu’s frisse benadering van memenomics en de extra laag van houdersprikkels kunnen zijn. Naast staking en liquiditeitsverstrekking kunnen houders profiteren van een deflatoir mechanisme aangevuld met een SHMU burn-programma.

De prijs van SHMU zou dus kunnen profiteren van enorme koopdruk vanaf het moment dat deze live gaat op grote crypto-beurzen. Volgens de routekaart (hier toegankelijk) zou dit in het eerste kwartaal van 2024 moeten zijn. Maar Shiba Memu zou vandaag een geweldige koop kunnen zijn, aangezien lage presale prijzen overeenkomen met mogelijke parabolische winsten als crypto zoals verwacht een bullmarkt betreedt.

Deze tokenverkoopaanbieding heeft momenteel een aftelling van slechts drie dagen – wat betekent dat de mogelijkheid om tegen presale prijzen te kopen eindigt op 31 oktober.