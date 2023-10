Solana, Optimism en twee andere altcoins om deze week te bekijken

Cryptocurrencies boekten vorige week een aanzienlijk voordeel, waarbij Bitcoin voorop liep met een piek op $35.000. Terwijl de stilte die volgde ervoor zorgde dat BTC boven de $34,4k uitkwam, reserveert een populaire crypto-investeerder deze week vier altcoins voor mogelijke bewegingen.

Volgens The DeFi Investor, die zijn visie op X deelde, zouden de komende dagen cruciaal kunnen zijn voor Solana (SOL), Optimism (OP), Render (RNDR) en Lybra (LBR).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Crypto Watchlist for the week ahead:$SOL – Solana Breakpoint conference begins tomorrow. The team might make some big announcements



crypto AI tokens – OpenAI conference begins on Nov. 6th. The AI narrative has started heating up once again$RNDR – Render Network's team will… pic.twitter.com/D9r8gwUzAc — The DeFi Investor 🔎 (@TheDeFinvestor) October 29, 2023

Solana (SOL)

Copy link to section

Solana brak vorige week boven de $30 en steeg naar een hoogtepunt van $33,90 te midden van bullish voorspellingen voor SOL. De DeFi Investor zegt dat de Solana Breakpoint-conferentie die vandaag, maandag 30 oktober begint, grote aankondigingen van het team zou kunnen zien. Macrogoeroe Raoul Pal voorspelde onlangs een potentiële stijging van 66% in de prijs van SOL als de bulls op overtuigende wijze boven de $30 zouden breken.

Render (RNDR)

Copy link to section

Render Network (RNDR) zag de afgelopen weken ook een doorbraak. Van het team van het project wordt verwacht dat het de evenementen op Solana Breakpoint onder de aandacht zal brengen, met als verdere sentimentkatalysator waarschijnlijk de aanstaande lancering van Render 2.0.

Optimism (OP)

Copy link to section

Optimism (OP) steeg de afgelopen twee weken met 14%, waarbij OP handelde naar wekelijkse hoogtepunten van $1,47. Hoewel de algemene vooruitzichten optimistisch blijven, zou de ontsluiting van $34,8 miljoen aan $OP op 30 oktober enige neerwaartse volatiliteit in de markt van de altcoin kunnen veroorzaken.

Lybra (LBR)

Copy link to section

DeFi-protocol Lybra Finance’s token Lybra (LBR) is de afgelopen 24 uur onder het kritieke niveau van $1,00 gedaald.

Momenteel is de prijs van LBR 79% lager dan het hoogste punt ooit van $4,48 dat in mei werd bereikt. Terwijl de prijzen de steunniveaus van $0,87 en zelfs $0,74 kunnen worden herzien, benadrukt The DeFi Investor de lancering van het Lybra Grants Program later deze week als een waarschijnlijke opwaartse katalysator.

Het project heeft ook een gestage groei van de totale waarde vergrendeld (TVL) gekend. Uit gegevens van DeFiLlama blijkt dat de TVL is gestegen van $100 miljoen begin september naar $263 miljoen op het moment van schrijven.

Belangrijke marktgebeurtenis om deze week te bekijken

Copy link to section

Deze week zou de markt de FOMC-bijeenkomst op 1 november in de gaten kunnen houden. Terwijl de Federal Reserve naar verwachting de rente ongewijzigd zal houden, zegt The DeFi Investor dat traders zich misschien “aan willen sluiten voor potentiële marktvolatiliteit.”

Afgezien hiervan zegt de analist dat crypto AI-tokens mogelijk op de radar van veel handelaren staan, gezien de heropleving van het AI-verhaal. Dit perspectief wordt afgewisseld met de OpenAI-conferentie die op 6 november van start gaat.

Als zodanig kunnen handelaren, naast Fetch.ai, oog hebben voor een belangrijke stap tussen andere top-AI-aangedreven cryptoprojecten.