Prijsvoorspelling Cosmos nu ATOM bereik doorbreekt met solide opwaartse trends

Door de laatste opwaartse trends in de cryptomarkt doorbrak Cosmos de bandbreedte van $6,30 – $7,58, waarmee een einde kwam aan de consolidatiemodus. De opwaartse beweging duidt op een vergroot bullish momentum binnen het ecosysteem van ATOM, wat een mogelijk begin van een solide golf aangeeft. Het token werd op het moment van schrijven verhandeld tegen $7,49 en won de afgelopen 24 uur een stijging van 1,93%.

ATOM 24-uursgrafiek op Coinmarketcap

Cosmos mikt op meer opwaarts potentieel

ATOM drukte in de eerste helft van september het bereik van $6,30 – $7,58. De altcoin heeft dit gebied doorbroken na een stijging van 10% op 30 oktober. De solide uitbraak duidt op een versterkt koopmomentum.

Ondertussen kan een hertest van $0,748 als steunpunt een mogelijkheid bieden om ATOM te kopen. Bovendien zal een dergelijke terugval ervoor zorgen dat de RSI-indicator opnieuw wordt getest om meer kopers te verwelkomen. Een beslissende opleving van $7,58 zou een stijging kunnen veroorzaken, waardoor $8,42 in support zou veranderen voordat de weg naar het obstakel op $10,81 zou worden geopend.

Dat zou zich vertalen in een stijging van 42% ten opzichte van $7,58 en een stijging van bijna 30% ten opzichte van $8,42. Positieve ontwikkelingen binnen het netwerk van Cosmos en optimisme in de totale markt zullen ATOM’s opwaartse traject ondersteunen.

This #Bitcoin Weekly candle close is SUPER BULLISH! 🚀 pic.twitter.com/LrKZ2EvbYs — Crypto Rover (@rovercrc) October 30, 2023

Bitcoin blijft klaar voor langdurige stijgingen te midden van het optimisme rond de BTC ETF. De bullish wekelijkse sluiting van de candle suggereert meer opwaartse trends voor BTC en de cryptocurrency-markt.

Een plotseling verkoopmomentum zal de bullish houding echter verpesten. Dat zal ervoor zorgen dat de prijs van Cosmos daalt en een 24-uurs candle die onder de $6,93 sluit, zal het opwaartse traject annuleren, waardoor ATOM mogelijk naar $6,28 zal dalen – een dip van 9,45%.