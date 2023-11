Decentralized Finance (DeFi)-tokens zetten hun herstelmodus voort terwijl de crypto Fear and Greed-index steeg. De prijs van PancakeSwap (CAKE) steeg donderdag met meer dan 30% en bereikte het hoogste punt sinds juli van dit jaar.

De prijs van Synthetix (SNX) steeg naar een hoogtepunt van $2,50, het hoogste niveau sinds augustus 2023. Het token steeg, net als PancakeSwap, met meer dan 35% vanaf het laagste punt in oktober.

AAVE, het vierde grootste DeFi-platform ter wereld, steeg met 16,13%, terwijl Uniswap met 15% steeg. Andere top DeFi-tokens zoals Curve (CRV), Compound (COMP) en Frax Share (FXS) presteerden ook het best.

Deze tokens stegen toen de crypto Fear and Greed-index naar de hebzuchtzone van 74 steeg. In de meeste gevallen springen cryptocurrencies wanneer een gevoel van angst zich in de markt verspreidt.

Ze stijgen ook vanwege de sterke prestaties van Bitcoin. Bitcoin steeg donderdag naar $34.450, het hoogste punt dit jaar. De economie is met dubbele cijfers gestegen ten opzichte van het laagste punt in september.

Altcoins hebben de neiging om te stijgen als Bitcoin het goed doet. En gelukkig lijkt, zoals ik eerder schreef, de rally van Bitcoin aan kracht te winnen, nu de koers een bullish wimpelpatroon heeft gevormd.

De munt is ook boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen gebleven, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar het overboughtniveau is gestegen. Deze RSI is een teken dat Bitcoin sterk aan momentum wint.

Cryptovaluta zijn ook gestegen na het laatste besluit van de Federal Reserve. De bank liet de rente ongewijzigd tussen 5,25% en 5,50%, het hoogste punt in ruim twintig jaar. In zijn verklaring gaf Jerome Powell aan dat de Fed de komende maanden waarschijnlijk zal blijven pauzeren.

Economen verwachten ook dat de Fed de rente ook in het tweede kwartaal van 2024 zal verlagen. Cryptocurrencies, die de recente renteverhogingscyclus hebben overleefd, zullen waarschijnlijk een hernieuwd momentum zien.

Het DeFi-ecosysteem veert ook terug. Volgens DeFi Llama is de totale waarde vergrendeld (TVL) gestegen tot ruim $42,7 miljard.